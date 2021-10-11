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Genesis возглавил рейтинг самых высокотехнологичных автомобильных марок
13:22 11.10.2021 |
Эксперты американского агентства J.D. Power опубликовали очередной ежегодный рейтинг технологических инноваций в новых автомобилях. В новом исследовании они выяснили, какие автомобильные бренды в 2021 году могли похвастать наибольшим количеством технологий и насколько они пришлись по вкусу потребителям. Для этого разработан индекс TXI (Tech Experience Index), который учитывает количество «фишек» и удовлетворённость владельцев их работой.
В J.D. Power отмечают, что несмотря на стремительное развитие технологий, далеко не все из них приносят ощутимую пользу, зато существенно увеличивают стоимость автомобиля. Исследование показывает, что в первые три месяца владения почти половина потребителей пользуется в лучшем случае лишь третьей частью от имеющихся в автомобиле высокотехнологичных опций. В 2021 году рейтинг TXI возглавила южнокорейская марка Genesis с 634 баллами, причём как в общем зачёте, так и среди премиальных брендов. На втором месте - Cadillac (551 балл), затем идёт прошлогодний лидер Volvo (550), BMW (545) и Mercedes-Benz (523).
Самым высокотехнологичным автомобильным брендом в массовом сегменте стал Hyundai с 519 баллами. За ним следуют Kia (510 баллов), Nissan (502), Subaru (499) и GMC (498). Самый высокий балл оказался у Tesla (668 баллов), но производитель электрокаров снова не попал в итоговый зачёт из-за несоответствия критериям исследования - компания по-прежнему запрещает J.D. Power опрашивать своих клиентов в 15 штатах. Рейтинг был составлен на основе опроса 110 827 владельцев новых автомобилей 2021 года выпуска с февраля по июль текущего года на территории США.
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