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В Китае создают сеть станций по замене аккумуляторов электромобилей
17:58 08.10.2021 |
Компания Geely развивает технологию E-Energee для быстрой замены аккумуляторов электромобилей. Заявлено, что сейчас процесс замены севшей тяговой батареи занимает менее минуты.
Созданием дееспособной технологии по замене аккумуляторов Geely занялась еще в 2017 году, и в ее разработке участвовало более 1000 человек. Первая станция для замены аккумуляторов E-Energee была построена в Чунцине в сентябре.
Цель состоит в том, чтобы к 2025 году построить 5000 станций по замене аккумуляторов по всему Китаю. Что интересно, весь процесс замены батареи длится 59 секунд, что является улучшенным результатом по сравнению с первоначально заявленными 90 секундами.
Кроме того, благодаря автоматической системе оплаты водителю даже не нужно выходить из автомобиля. С такой скоростью невозможно зарядить ни один электромобиль в мире, ни даже заправить топливом машину с ДВС. В настоящее время услуга преимущественно используется корпоративными парками, что сокращает время простоя их электромобилей. Функцию быстрой замены аккумуляторов поддерживают новые машины Geely.
Ранее сообщалось, что китайская Geely инвестирует 4,6 млрд долларов в строительство завода по производству тяговых батарей.
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