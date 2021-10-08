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Bugatti Bolide за 4,6 миллиона долларов признали самым красивым гиперкаром в мире
17:23 08.10.2021 |
В Париже прошел 36-й автомобильный фестиваль, в рамках которого специалисты провели конкурс самых красивых автомобилей. В нынешнем году эксперты оценивали транспортные средства в 16 номинациях. Пальму первенства среди гиперкаров присудили Bugatti Bolide.
За победу в категории гиперкаров боролись Mercedes-AMG One, GMA T.50, Bac Mono 2 и Bugatti Bolide. Французская экспериментальная модель, которую выпустят в количестве 40 экземпляров, получила наивысшие оценки жюри. Стоимость гиперкара, оснащенного восьмилитровым W16 мощностью 1600 лошадиных сил, а также меняющим форму воздухозаборником и системой автоматического пожаротушения, составит 4,6 миллиона долларов.
Лауреатом номинации «Самый красивый интерьер» неожиданно стал компактный электрохэтчбек Honda e.
Лучшим дизайнером экстерьеров признали Санг Юп Ли за разработку концепта Hyundai Prophecy. Корейский специалист, в частности, принимал участие в создании образа актуальных моделей бренда Genesis.
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