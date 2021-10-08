Илон Маск мечтает создать сверхзвуковой электрический самолет

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) подтвердил, что безумно хочет создать сверхзвуковой электрический самолет, однако пока что он не готов говорить более подробно на эту тему. Более того, он понимает, что сейчас и так очень занят.

Доктор Питер Х. Диамандис (Peter H. Diamandis) на своей страничке оставил следующее сообщение: «Илон Маск сыграл огромную роль в изменении платежей, освоении космоса, автомобилестроении и внедрении зеленой энергии. Какой отраслью он должен заняться дальше? Мой выбор - авиация... А что выберете вы?».

На что Илон Маск дал собственный ответ: «Я так хочу сделать сверхзвуковой электрический самолет с системой вертикального взлёта и посадки, но появление дополнительной работы взорвёт мой мозг».

Про сверхзвуковой самолёт Илон Маск говорил ещё в 2018 году в знаменитом подкасте с Джо Роганом, с которым они курили марихуану.

На этой неделе Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры компании в Техас.