Компактвэн BMW 2-Series Active Tourer сменил поколение и обзавелся огромными «ноздрями»

BMW 2-Series Active Tourer, выпускающийся с 2014 года, дождался смены поколения. Компактвэн покрупнел и подвергся капитальной «переделке»: в новой генерации однообъемнику постарались придать более спортивный и современный вид, оснастив крупной решеткой радиатора, характерной для новинок BMW. В полностью переоформленном салоне появился изогнутый кластер «приборки» и мультимедийной системы, а в стартовую моторную гамму вошли три бензиновых и один дизельный агрегат.





Снаружи 2-Series Active Tourer обзавелся фирменными «ноздрями» увеличенного размера, спрятанными под бампер выхлопными патрубками, более тонкими задними стойками и зауженными фарами и фонарями. По умолчанию головная оптика светодиодная, а за доплату доступны адаптивная матричная. Сбоку видны плоские дверные ручки и иные зеркала заднего вида, а размерность легкосплавных колесных дисков варьируется от 16 до 19 дюймов. Вариантов окраски кузова 11, опционально можно заказать отделку Luxury Line и пакет M-Sport с «агрессивными» бамперами.

Салон оформлен с оглядкой на электрический кроссовер iX: в нем появилась передовая система iDrive 8 с сенсорным кластером, объединяющим 10,25-дюймовую приборную панель и 10,7-дюймовый экран «мультимедийки». Между передними сиденьями - «парящий» центральный тоннель, под которым обустроили дополнительный отсек для мелочей. Перед ним расположились подстаканники и слот для смартфона, который можно оснастить функцией беспроводной зарядки.

Кожаный руль положен всем версиям, а вот сиденья отделают натуральной кожей по желанию клиента или же заменят на спортивные с функцией массажа. Задние сиденья сдвигаются вперед на 13 сантиметров и складываются в соотношении 40:20:40, за счет чего объем багажного отделения можно увеличить с 470 до максимальных 1455 литров.

Электропривод пятой двери - в списке стандартного оснащения. Кроме этого, в него входят двухзонный климат-контроль, «облачная» навигация BMW Maps и широкий набор ассистентов, включая круиз-контроль с функцией распознавания пешеходов и системой предупреждения выезда с полосы движения, а также парковочного помощника с камерой заднего вида. В дорогих версиях имеются адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, камеры кругового обзора, панорамная крыша, аудиосистема Harman Kardon и проекционный дисплей.

Базовый 2-Series Active Tourer 218i предложат с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 136 лошадиных сил и 230 Нм крутящего момента и разгоняющим вэн с места до первой «сотни» за девять секунд. В версии 220i с 170-сильным двигателем (280 Нм) время разгона сокращено до 8,1 секунды, а 223i Active Tourer с двухлитровой «четверкой» мощностью 218 сил (360 Нм) достигает 100 километров в час за семь секунд ровно. Все бензиновые ДВС оснащены системой двойного впрыска топлива.

Что касается дизельного варианта 218d, то он укомплектован 150-сильным (360 Нм) четырехцилиндровым агрегатом 2.0. Время разгона такого вэна с нуля до «сотни» - 8,8 секунды.

Пару всем двигателям составляет семидиапазонная коробка передач Steptronic с двойным сцеплением, в которую в версиях 220i и 223i встроен электромотор, обеспечивающий прирост мощности в 19 сил. Привод - передний, а максимальная скорость варьируется от 214 километров в час у 218i до 241 километра в час у 223i.

Продажи 2-Series Active Tourer с такой гаммой начнутся в Европе в феврале 2022 года, а летом к ней присоединятся две подключаемые гибридные силовые установки с электромотором на задней оси и бензиновой «турботройкой». В спецификации 225e xDrive Active Tourer она будет выдавать 245 лошадиных сил, а в самой мощной 230e xDrive - 326 сил. Обе получат привод на все колеса и смогут проезжать до 80 километров по циклу WLTP исключительно на электротяге благодаря батареям емкостью 14,9 киловатт-часа.



