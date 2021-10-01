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Genesis раскрыл характеристики электрокроссовера GV60
13:46 01.10.2021 |
Свой первый «чистокровный» электромобиль - кроссовер GV60 - премиальный бренд Genesis рассекречивал по частям. Дизайн экстерьера и интерьера раскрыли еще в середине августа, о новых технологиях вроде cистемы распознавания лиц, которые дебютируют на этой модели, рассказали пару недель назад, и только теперь дело дошло до силовых установок, пока - для домашнего корейского рынка.
Как и предполагалось, по ключевым характеристикам Genesis GV60 в значительной степени пересекается с соплатформенными Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, но ассортимент урезан до трех версий. Базовое исполнение Standard будет доступно с задним одномоторным (228 л.с. и 350 Нм) или полным двухмоторным (318 л.с. и 605 Нм) приводом.
Старшая полноприводная Performance-модель выдает в режиме Sports 435 л.с. и те же 605 Нм, а если активировать функцию Boost (для этого есть специальная кнопка на руле), то на 10 секунд отдача вырастет до 490 л.с. и 700 Нм. Это позволит набрать сотню за 4 секунды. У Hyundai Ioniq 5 таких мощных и динамичных модификаций нет, а вот Kia предлагает EV6 GT (589 л.с. и 740 Нм), который разгоняется до 100 км/ч на полсекунды быстрее. Также Genesis GV60 обещан дрифт-режим, который «обеспечивает спортивное вождение, используя тормозную систему и оптимизируя распределение мощности».
Если электрокарам Hyundai и Kia в базовой комплектации положен блок аккумуляторов на 58 киловатт-часов, то Genesis идет только со старшей батареей емкостью в 77,4 киловатт-часа. По корейским сертификационным стандартам заднеприводному GV60 ее хватит на 451 км, полноприводным - на 400 и 368 км. Предусмотрена поддержка зарядки мощностью до 350 киловатт, что позволит «заправиться» с 10 до 80 процентов за 18 минут, при этом сам кроссовер может служить в качестве резервного 3,6-киловаттного источника питания.
Габариты Genesis GV60 - 4515x1890x1580 мм, то есть он чуть короче собратьев по архитектуре E-GMP. При этом расстояние между осями составляет 2,9 метра - как у EV6 (Ioniq 5 может похвастаться трехметровой колесной базой). На родине премиальный кроссовер будет доступен с колесными дисками на 19 и 21 дюйм, 11 цветами кузова и пятью вариантами отделки салона. Цены пока не раскрыты.
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