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Новый китайский электрический гиперкар обещает разгон до ста за 1,8 секунды
09:11 30.09.2021 |
Китайская фирма Farnova Automotive представила свою первую модель - электрический гиперкар Othello. По словам производителя, двухдверка способна разгоняться до сотни за 1,8 секунды, проезжать без подзарядки 600 километров и достигать максимальной скорости в 420 километров в час. Стоить такая машины будет 1,86 миллиона юаней ($290 000). Начала производства запланировано на 2023 год, но тираж небольшой - всего 200 экземпляров.
Новый гиперкар из Поднебесной - это детище бизнесмена Гэлиня Го, владельца верфи Farnova Yacht. Как и Farnova Automotive, судостроительная компания находится в Шэньчжэне, причем помимо однокорпусников и катамаранов выпускает дома на колесах в стиле культовых американских Эйрстримов. Автомобильный бизнес Го основал в 2019 году, и, по данным китайских СМИ, у фирмы есть соглашение о стратегическом партнерстве с небезизвестной Qiantu Motors.
Последняя тоже прославилась благодаря электромобилям. Дебютная модель Qiantu K50 вышла на рынок в 2018-м, и даже успешно продавалась - но сейчас компания переживает не лучшие времена. Между тем по слухам, именно на шасси K50 базируется Farnova Othello, хотя ни внешне, ни технически машины не пересекаются. Так, у K50 было два электромотора с комбинированной отдачей 380 сил и 580 Нм, Отелло же заметно мощнее.
Для гиперкара заявлены 1835 сил и 12 000 Нм (скорее всего, величина момента указана на колесах, с учетом передаточного числа редуктора). Емкость батареи производства шведской Northvolt - 75 киловатт-часов. Без подзарядки Othello якобы проезжает 600 километров, а на разгон до ста тратит 1,8 секунды, как Czinger 21C. С места до 300 километров в час купе ускоряется за 8,5 секунды (уровень Hennessey Venom F5). Максимальная скорость - 420 километров в час.
Дизайн Отелло в Farnova Automotive называют «итальянским». Машина получила выдвижное антикрыло, воздушный тормоз и массивный диффузор. В салоне минимализм, в самом, пожалуй, его экстремальном проявлении. Начало производства гиперкара стоимостью 1,86 миллиона юаней ($290 000) намечено на 2023 год. Также под брендом Franova будут выпускать пикапы и электрические автобусы. Fano Lightweight 12M (на фото вверху), например, нарисовал «бывший дизайнер Lamborghini».
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