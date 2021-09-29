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Обновленный Honda Passport подготовили для путешествий
13:49 29.09.2021 |
Компания Honda и ведущий YouTube-канала JonDZ Adventuring автомобильный путешественник Джон Туико подготовили для выставки Overland Expo West кастомный Passport TrailSport Rugged Roads Project. Кроссовер демонстрирует один из вариантов развития внедорожной линейки TrailSport и предназначен в первую очередь для оверлендинга. Автомобиль получил набор фирменных аксессуаров Honda, компоненты Jsport и Factor 55, а также специально изготовленные подразделением Honda R&D защитные пластины из нержавеющей стали.
Основой проекта Honda Passport TrailSport Rugged Roads стал обновленный кроссовер во внедорожной версии TrailSport. При этом если серийные Трейлспорты от обычных Паспортов отличаются лишь «грубоватым» декором, этой машине отрядили внушительный набор аксессуаров, призванных подчеркнуть её отнюдь неасфальтовый имидж. Среди них - поперечины на крыше, накладки на колесные арки и колеса диаметром 18 дюймов из каталога Honda Genuine Accessories.
Однако самые ценные обновки предоставили подразделение Honda R&D, изготовившее для кроссовера оранжевые буксировочные крюки и защитные пластины (нержавейка 3 мм, прикрывающая двигатель и топливный бак), а также фирма Jsport (лифт-комплект подвески: 38 мм спереди и 86,4 сзади при стандартных 213,4 мм). Вдобавок Трейлспорт обули в шины Destination A/T2 и оборудовали палаткой Roofnest Sparrow XL, приемником для прицепа Factor 55 и креплением запаски Dirt Complex.
Двигатель остался прежний: «атмосферник» V6 3.5 мощностью 284 лошадиные силы и 355 Нм крутящего момента. Коробка - девятидиапазонный автомат собственной разработки Honda. Полный привод i-VTM4 такой же, как у Пилота, а значит может передавать до 70 процентов момента на заднюю ось и полностью направлять его на одно из колес.
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