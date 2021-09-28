Финансовые новости
- |
- 28.09.21
- |
- 08:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
General Motors перестал выпускать самый мощный двигатель в истории концерна
16:30 27.09.2021 |
GM прекращает выпуск самого мощного серийного двигателя внутреннего сгорания в своей истории: 6,2-литровый бензиновый V8 с приводным нагнетателем мощностью 765 лошадиных сил дебютировал на Chevrolet Corvette ZR1 поколения С7 в конце 2017 года. Кроме того, «компрессорный» двигатель LT5 в сборе с навесным оборудованием можно было найти в каталоге деталей и агрегатов Chevrolet Performance Parts - его мог приобрести любой желающий и использовать на своё усмотрение.
Как стало известно из заводского каталога Chevrolet, производство двигателя LT5, который вышел на рынок под капотом суперкара Corvette ZR1, прекращено и заказать его в качестве детали отныне невозможно. 6,2-литровый V8 оснащался алюминиевыми головками блока цилиндров, коваными распределительным валом и поршнями, а также комбинированной системой впрыска. Мотор получил приводной нагнетатель Eaton R2650 объёмом 2,65 литра и развивал мощность 765 лошадиных сил при 6400 оборотах в минуту, став самым мощным двигателем из арсенала GM в истории концерна. Теперь самым производительным серийным мотором стал LT4, которым оснащается суперседан Cadillac CT5-V Blackwing.
Этот 6,2-литровый мотор V8 мощностью 677 лошадиных сил с приводным нагнетателем Eaton получил титановые впускные клапаны и систему смазки, не допускающую обратного оттока масла при активной езде. Седан CT5-V Blackwing с двигателем LT4 стал самым мощным Кадиллаком в истории: он разгоняется до 60 миль (97 километров) в час за 3,7 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 322 километра в час. Нынешний Corvette скоро получит гибридную версию с силовой установкой на базе 6,2-литрового V8 модели LT2 мощностью около 500 лошадиных сил и электромотора на передней оси.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Путин как пример. Заставит ли Зеленский журналистов работать по госзаказу
ТОП-НОВОСТИ
|Евгений Магда о политическом будущем Разумкова после отставки
|Когда для Зеленского начнут строить секретный бункер
|Позитив недели. Украинские «Нептун» и «Ольха» усилят свою поражающую мощь
|Убийства на экспорт. Что общего у стрельбы в Перми и Алматы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Alibaba запретит продажу биткоин-майнеров
|Roblox и музыкальные издатели урегулировали иск о нарушении авторских прав на 200 млн долларов
|General Motors перестал выпускать самый мощный двигатель в истории концерна
|Mercedes-Benz задержит поставки новых автомобилей более чем на год
|Дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу освободили из-под стражи в Канаде
|Volkswagen построит в Китае завод по выпуску тяговых аккумуляторов
|Илон Маск выразил готовность расширять бизнес в Китае и вкладывать деньги в экономику страны
Это интересно
|Портфель хомяка-криптотрейдера обогнал по доходности Berkshire Hathaway Уоррена Баффета
|Новая краска отражает 98,1% солнечного излучения и охлаждает поверхности
|Volvo откажется от натуральной кожи в салонах электромобилей
|Учёные создали летающие микрочипы, которые помогут отслеживать качество воздуха и распространение инфекций
|Google наконец позволила скачивать видео YouTube на ПК, но пока с ограничениями
|Twitter позволил авторам контента принимать биткоин-донаты
|Skoda показала Octavia с салоном из сахарной свеклы и тростника