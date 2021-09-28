General Motors перестал выпускать самый мощный двигатель в истории концерна

GM прекращает выпуск самого мощного серийного двигателя внутреннего сгорания в своей истории: 6,2-литровый бензиновый V8 с приводным нагнетателем мощностью 765 лошадиных сил дебютировал на Chevrolet Corvette ZR1 поколения С7 в конце 2017 года. Кроме того, «компрессорный» двигатель LT5 в сборе с навесным оборудованием можно было найти в каталоге деталей и агрегатов Chevrolet Performance Parts - его мог приобрести любой желающий и использовать на своё усмотрение.

Как стало известно из заводского каталога Chevrolet, производство двигателя LT5, который вышел на рынок под капотом суперкара Corvette ZR1, прекращено и заказать его в качестве детали отныне невозможно. 6,2-литровый V8 оснащался алюминиевыми головками блока цилиндров, коваными распределительным валом и поршнями, а также комбинированной системой впрыска. Мотор получил приводной нагнетатель Eaton R2650 объёмом 2,65 литра и развивал мощность 765 лошадиных сил при 6400 оборотах в минуту, став самым мощным двигателем из арсенала GM в истории концерна. Теперь самым производительным серийным мотором стал LT4, которым оснащается суперседан Cadillac CT5-V Blackwing.

Этот 6,2-литровый мотор V8 мощностью 677 лошадиных сил с приводным нагнетателем Eaton получил титановые впускные клапаны и систему смазки, не допускающую обратного оттока масла при активной езде. Седан CT5-V Blackwing с двигателем LT4 стал самым мощным Кадиллаком в истории: он разгоняется до 60 миль (97 километров) в час за 3,7 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 322 километра в час. Нынешний Corvette скоро получит гибридную версию с силовой установкой на базе 6,2-литрового V8 модели LT2 мощностью около 500 лошадиных сил и электромотора на передней оси.