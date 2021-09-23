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Skoda показала Octavia с салоном из сахарной свеклы и тростника
18:25 23.09.2021 |
Европейские производители разными способами пытаются снизить выбросы углекислоты, в том числе переходя на вторсырье и материалы на основе природных компонентов. Компания Skoda не осталась в стороне и вместе с Техническим университетом в Либерце разработала экологически безопасный материал из мякоти сахарной свеклы. Через несколько лет его начнут применять для отделки интерьеров, ну а пока в Шкоде построили демонстратор на базе Octavia, в котором нашлось место и текстилю из натуральных волокон.
Новый материал пока не имеет собственного имени, но Skoda уже подала заявку за регистрацию изобретения в патентное ведомство Евросоюза. Сырье на завод поставляют из Дубровицы - город находится недалеко от штаб-квартиры марки, а потому короткая цепочка поставок ещё больше снижает выбросы CO₂. В Млада-Болеславе мякоть сахарной свеклы проходит через специальный процесс окрашивания, после чего её можно использовать для декора интерьера.
Как выглядят готовые панели из стружки сахарной свеклы можно увидеть на фотографиях Skoda Octavia. Однако здесь есть ещё один необычный материал. Текстиль на дверных панелях и стойках изготовлен из волокон мискантуса, тростника, произрастающего в субтропических и тропических регионах Африки и южной Азии и использующегося для производства биотоплива, что сулит двойную выгоду.
Перспективы биокомпозитов и биотекстиля в серийном производстве только предстоит оценить, но уже сейчас Skoda делает обивку сидений электрического Enyaq iV из двух дружественных экологии материалов: синтетической ткани, на 70 процентов состоящей из переработанных пластиковых бутылок, либо кожи растительного дубления (экстрактами листьев оливы).
К слову, экспериментами с природными материалами занимается и BMW. Например, немцы совершенствуют искусственную кожу Deserttex, созданную на основе биополиуретановой матрицы с армирующим веществом из измельченных волокон кактуса, а также рассматривают возможности применения растительного материала Mirum производства Natural Fiber Welding, который имитирует все свойства традиционной кожи или пряжи и полностью подлежит переработке.
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