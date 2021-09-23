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BMW запатентовала очень странные двери. Они и подъёмные, и раздвижные одновременно
13:02 23.09.2021 |
Компания BMW запатентовала изображения двух нестандартных конструкций задних дверей. Согласно рисункам, конфигурации механизмов предусматривают наличие гидравлического или электрического привода, а также распашной вариант дверей, которые будут открываться вместе с задней частью крыши автомобиля. Оба варианта обеспечат удобную посадку пассажирам второго и третьего ряда сидений.
На представленных эскизах компания показала внедорожник, в профиле которого нет ничего необычного. Однако, при взгляде на автомобиль сверху, можно увидеть, что привычная задняя дверь, через которую осуществляется доступ на второй и третий ряды сидений, открывается вместе с частью крыши. Последняя распахивается по типу «крыла чайки». Другой патент предусматривает наличие в потолке гидравлического или электрического механизма, который во время открытия задних дверей автоматически сдвинет боковые части крыши к центру.
В обоих случаях новые двери позволят обеспечить пассажирам двух задних рядов дополнительное удобство при посадке в салон. При этом инновационные механизмы окажутся даже более полезными в легковушках с низким потолком, чем в кроссоверах и внедорожниках с изначально высокой посадкой. Подобные конфигурации потребуют от инженеров установки дополнительных элементов, которые, скорее всего, увеличат общую массу транспортных средств.
В настоящий момент неизвестно, собирается ли баварская марка оборудовать раздвижными и подъёмными механизмами свои серийные модели. На сегодняшний день похожей конфигурацией дверей оснащён лишь гибридный BMW i8.
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