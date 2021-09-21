Британский оператор вертолётов заинтересовался аэротакси — они могут оказаться более выгодными

Лёгкие, небольшие, грациозные и тихие воздушные суда - это неизменный атрибут любой научной фантастики. Развитие аккумуляторов и мультикоптерных платформ приблизило эту мечту. Аэротакси с вертикальными взлётом и посадкой массово разрабатываются и испытываются. На горизонте сертификация и коммерческие полёты, на что сегодня намекнула сделка оператора вертолётов Bristow с компанией Vertical Aerospace на полсотни пятиместных аэротакси VA-X4.

Британская компания Vertical Aerospace собрала уже свыше 1000 заказов на производство аэротакси VA-X4 с четырьмя пассажирскими местами и местом для пилота. Аппарат сможет пролетать на одном заряде до 160 км на скорости до 320 км/ч. Предварительные заказы на эту машину разместили American Airlines, Virgin Atlantic и арендодатель самолетов Avolon Holdings. Между тем, первый тестовый полёт аэротакси VA-X4 состоится ближе к концу текущего года, а к коммерческой эксплуатации, если всё будет хорошо, аэротакси будут допущены не раньше 2024 года.





Поставки машин начнутся по завершению сертификации и при условии подтверждения заявленных ранее лётных характеристик. В настоящий момент заказчики не вносят деньги за технику. Однако договора формируют очередь и заставляют инвестировать в зарождающуюся индустрию всё больше и больше денег. Рано или поздно количество всегда переходит в качество. Остаётся надеяться, что это произойдёт раньше.

Сегодняшний договор оператора вертолётного парка компании Bristow о поставке 25 машин Vertical Aerospace и об опционе на 25 дополнительных аэротакси сигнализирует о сдвиге в сознании операторов воздушных средств. Аэротакси скорее создадут конкуренцию вертолётам во многих сценариях, чем станут основой для роста бизнеса операторов крылатой авиации. Во всяком случае, если рассматривать новое направление в ближайшей перспективе.

Один не самый дорогой вертолёт стоит как пять аэротакси. Эксплуатация каждого также будет кратно дороже. Найдётся множество вариантов, когда даже такие первые и далёкие от идеальных представлений фантастов электрические машины окажутся намного выгоднее для использования, чем обычные вертолёты.