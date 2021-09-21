Китайские производители построили слишком много электромобильных заводов

Китайские власти выразили свою озабоченность нерациональным расширением производственной базы по выпуску электромобилей, призвав местных производителей к консолидации и оптимизации использования ресурсов. За один только прошлый год в Китае появилось достаточно предприятий, чтобы выпускать до 5 млн автомобилей с новыми типами силовых установок, но в результате продано было лишь ненамного больше 1 миллиона машин.

Как поясняет Bloomberg, сейчас в Китае зарегистрировано около 846 автопроизводителей, примерно 300 из них готовы выпускать транспортные средства с энергетическими установками нового типа, что подразумевает как гибриды, так и электромобили. За весь прошлый год в строй было введено мощностей, которых хватило бы на выпуск пяти миллионов машин, но электромобилей было продано в четыре раза меньше. Более десяти автопроизводителей объявили себя банкротами, а конвейеры многих в результате загружены лишь частично.

Инвестиции небольших компаний в производство электромобилей до недавних пор поощрялись муниципальными властями многих регионов Китая, в результате начинающие предприниматели построили избыточное количество производств, воспользовавшись льготами в ожидании бума электромобилей. Многие новички в дальнейшем столкнулись и с техническими трудностями, что отбило у них желание заниматься производством электромобилей. Некоторые предприятия в итоге оказались заброшены ещё до того, как приступили к выпуску серийной продукции.

Власти КНР теперь призывают муниципалитеты строго контролировать степень загрузки оборудования на конвейерах автопроизводителей. Если она не достигает разумного уровня, то власти не должны давать разрешение на строительство новых предприятий в регионе. Консолидация игроков рынка тоже кажется разумной мерой, поскольку власти КНР считают, что в стране развелось слишком много производителей электромобилей.

Примером неосмотрительной политики может служить история марки Byton, которая сперва рассчитывала на выпуск электромобилей в кооперации с Foxconn, но в последнее время столкнулась с отсутствием инициативы со стороны партнёра. Считается, что Foxconn решила свернуть проект из-за наличия у Byton финансовых трудностей. Основанная в 2016 году компания Bordrin Motors рассчитывала наладить выпуск не менее 700 тысяч электромобилей в год, но не успела выпустить ни одного, поскольку была признана банкротом. Территория предприятия Bordrin теперь обнесена забором и пустует. Построенное в 2017 году предприятие Yinlong New Energy постигла схожая участь, хотя первоначально здесь планировалось к 2018 году наладить выпуск до 30 тысяч электромобилей и электробусов ежегодно. Инвесторы по-прежнему надеются найти для этой площадки достойное применение типа производства тяговых батарей.