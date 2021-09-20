Lucid Air официально стал самым дальнобойным электромобилем

Американское агентство по охране окружающей среды (EPA) опубликовало данные об экономичности и дальности хода электрического седана Lucid Air. Самой дальнобойной оказалась версия Dream Edition Range с колёсами диаметром 19 дюймов, способная без подзарядки проехать 520 миль, или 837 километров, - то есть на 115 миль (185 км) больше, чем Tesla Model S Long Range. При этом на каждые 100 миль седан тратит 27 киловатт-часов энергии, что эквивалентно расходу в 1,9 литра топлива на сто километров.

По данным EPA, при нынешних ценах на топливо Licid Air Dream Edition Range за пять лет позволит сэкономить 6250 долларов. Но для этого нужно проезжать не больше 15 тысяч миль в год (24 140 км), причем преимущественно (55%) по городу. Каждые 25 миль пробега владельцу электроседана обойдутся в 0,87 доллара.





Добиться такой впечатляющей эффективности Люсиду помогают низкий коэффициент сопротивления воздуху (0,21) и компоненты силового привода собственной разработки. Это и компактные электромоторы, и инверторы на основе карбида кремния, и 900-вольтовая батарея емкостью 113 киловатт-часов (у Tesla - 100 кВт•ч) с проприетарной системой управления BMS, созданные по гоночным технологиям. Комбинированная отдача всей установки на Air Dream Edition Range составляет 946 лошадиных сил.

Помимо рекордного запаса хода, владелец Lucid Air также получит восемь подушек безопасности; автопилот, использующий 32 датчика, включая лидар; изогнутый OLED-дисплей диагональю 34 дюйма с разрешением 5K и аудиосистему с 21 динамиком, впервые в отрасли поддерживающую технологию объемного звучания Dolby Atmos. Цены на Air начинаются с 77 400 долларов. Версия Dream Edition Range стоит 169 тысяч, но такие машины уже раскуплены. Лифтбек Tesla Model S Long Range обойдется в 82 990 долларов.