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Новому Mitsubishi Outlander дали наивысшую оценку за безопасность
13:33 17.09.2021 |
Специалисты Американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) подвергли испытаниям Mitsubishi Outlander четвертого поколения. По результатам шести краш-тестов кроссовер вошел в число немногих автомобилей, удостоившихся наивысшей оценки организации - Top Safety Pick+. Отмечается, что она применима только к Outlander, собранным после июня 2021 года: новейшему кроссоверу «подправили» регулировку фар.
Флагман Mitsubishi проверили несколькими столкновениями, включая удар с малым перекрытием со стороны водителя и пассажира, боковой и лобовой. Кроме этого, в IIHS высоко оценили прочность крыши кроссовера.
Однако для получения отметки Top Safety Pick+ автомобиль должен быть оснащен и передовыми функциями безопасности, включая систему предотвращения фронтальных столкновений. В арсенале «четвертого» Outlander имеется комплекс Mi-Pilot Assist (аналог Pro-Pilot от Nissan), в который входят адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и распознавания дорожных знаков. Работая в паре с навигатором, он самостоятельно регулирует скорость, однако водитель обязан следить за дорогой и быть готовым вмешаться.
Помимо этого, в оснащении Outlander числятся системы мониторинга «слепых» зон, предупреждения о выезде с полосы, а также 11 подушек безопасности, включая центральную и боковые для пассажиров второго ряда.
Mitsubishi Outlander сменил поколение в феврале нынешнего года. Самый популярный кроссовер японской марки в России «переехал» на новую платформу CMF-C/D с задней многорычажной подвеской которую делит с Nissan X-Trail, и получил «ниссановский» атмосферный мотор 2.5 мощностью 181 лошадиная сила (245 Нм). Пару ему составляет вариатор Jatco.
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