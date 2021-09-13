Нью-Йорк запретил продажу автомобилей с ДВС после 2035 года

Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка объявил о планах по сокращению выбросов парниковых газов на 85 процентов к 2050 году, а первым этапом реализации проекта стал запрет на продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года, который подписала новый губернатор штата Кэти Хочул. Таким образом, Нью-Йорк стал вторым в стране штатом, объявившим ДВС вне закона, присоединившись к Калифорнии, где соответствующий указ был подписан прошлой осенью.

Пресс-центр губернатора Нью-Йорка объявил о подписании закона, который запрещает продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. К этой дате в продаже должны остаться только транспортные средства с электрическими силовыми установками. Запрет распространяется на легковые и малотоннажные автомобили, а грузовики средней и большой грузоподъёмности подпадут под действие нового закона на десять лет позже - с 2045 года. Кроме того, губернатор потребовала от правительства штата к 2023 году разработать стратегию развития транспортных средств с нулевым уровнем выбросов.

Отвечать за это будет Управление энергетических исследований и разработок Нью-Йорка (NYSERDA). Указ Кэти Хочул фактически дублирует прошлогоднюю инициативу губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который точно так же запретил продавать новые машины с ДВС после 2035 года. Его решение вызвало волну негодования как среди автопроизводителей, так и у нефтяников, а также критику от партии республиканцев. Противники решения отметили его излишнюю категоричность и добавили, что стоимость электрокаров слишком высока для большинства американцев.