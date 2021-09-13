Финансовые новости
- |
- 13.09.21
- |
- 21:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нью-Йорк запретил продажу автомобилей с ДВС после 2035 года
17:25 13.09.2021 |
Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка объявил о планах по сокращению выбросов парниковых газов на 85 процентов к 2050 году, а первым этапом реализации проекта стал запрет на продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года, который подписала новый губернатор штата Кэти Хочул. Таким образом, Нью-Йорк стал вторым в стране штатом, объявившим ДВС вне закона, присоединившись к Калифорнии, где соответствующий указ был подписан прошлой осенью.
Пресс-центр губернатора Нью-Йорка объявил о подписании закона, который запрещает продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. К этой дате в продаже должны остаться только транспортные средства с электрическими силовыми установками. Запрет распространяется на легковые и малотоннажные автомобили, а грузовики средней и большой грузоподъёмности подпадут под действие нового закона на десять лет позже - с 2045 года. Кроме того, губернатор потребовала от правительства штата к 2023 году разработать стратегию развития транспортных средств с нулевым уровнем выбросов.
Отвечать за это будет Управление энергетических исследований и разработок Нью-Йорка (NYSERDA). Указ Кэти Хочул фактически дублирует прошлогоднюю инициативу губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который точно так же запретил продавать новые машины с ДВС после 2035 года. Его решение вызвало волну негодования как среди автопроизводителей, так и у нефтяников, а также критику от партии республиканцев. Противники решения отметили его излишнюю категоричность и добавили, что стоимость электрокаров слишком высока для большинства американцев.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос «банкопада» во времена Гонтаревой, – Данилов
|Нуланд: Несколько дней назад состоялась встреча советников президентов Украины и РФ Ермака и Козака
|Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию
|Неожиданный альянс. Смогут ли Порошенко с Тимошенко объединиться против Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Apple предупредила, что вибрации мотоцикла могут повредить камеру iPhone
|Нью-Йорк запретил продажу автомобилей с ДВС после 2035 года
|Установлен рекорд эффективности кремниевых солнечных элементов — 25,54%
|Суд в Нидерландах признал таксистов Uber наемными работниками
|Google упрощает освобождение места на телефоне. Files автоматически удалит фото и видео, сохранённые в облаке
|Epic Games обжалует решение суда по делу против Apple
|Суд посчитал заявления Apple об опасности вредоносного ПО для Mac преувеличением
Это интересно
|Пекин предписал Alibaba и Tencent открыть друг другу платформы
|Mercedes-Benz полностью прекратил разработку гибридов
|Семь мест и 419 км на одной зарядке: раскрыты характеристики глобального Mercedes-Benz EQB
|30% сотрудников на удаленке игнорируют корпоративные политики кибербезопасности
|Китай совсем скоро испытает ядерный реактор на ториевом топливе — он может стать будущим атомной энергетики
|Mercedes-Benz представил электрический седан EQE
|В Нидерландах начали ходить грузовые корабли с питанием от батарей в сменных контейнерах