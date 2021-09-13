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Суд в Нидерландах признал таксистов Uber наемными работниками
16:13 13.09.2021 |
Окружной суд Амстердама своим решением постановил, что таксисты, работающие через платформу Uber, фактически являются наемными работниками и компания должна соответственно нанимать их и выплачивать вознаграждение в соответствии с коллективным договором.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.
Иск инициировал профсоюз таксистов FNV из-за несогласия с подходами компании. В частности, как они утверждают, большинство водителей зарабатывают меньше, чем минимальная заработная плата.
Профсоюз требовал от компании скорректировать свою политику и платить водителям согласно коллективному трудовому договору для таксистов.
В профсоюзе заявили, что удовлетворены решением, тогда как топ-руководитель Uber в Северной Европе Мауриц Шонфельд сказал, что удивлен им.
"Мы знаем, что подавляющее большинство водителей хотели бы продолжать работать независимо. Водители не хотят поступаться своей свободой выбирать когда, как и с кем они работают. Поэтому в интересах водителей мы будем подавать апелляцию и будем улучшать нашу платформу в Нидерландах", - заявил он .
По поводу условий сотрудничества таксистов с Uber подавали иски также в Великобритании, Бельгии, Швейцарии. В Великобритании суд также признал водителей, которые работают через платформу, наемными работниками с правом на минимальную плату и оплачиваемый отпуск.
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