Представлен первый в истории Smart размером с MINI Countryman

Компания Smart представила на автосалоне в Мюнхене самую крупную модель в истории марки, Concept 1: электрический кроссовер B-класса был разработан совместно с Geely (китайский холдинг владеет 50 процентами акций Smart), а по габаритам новинку можно сравнить с MINI Countryman. Пока электрокар находится в статусе концепта, однако серийную версию долго ждать не придется - она поступит в продажу уже в 2022 году и будет доступна в Китае и Германии.





В 2019 году компания Geely (к тому моменту китайцы уже владели 9,7-процентной долей Daimler) не только приобрела 50 процентов акций Smart, но и договорилась с немецкой стороной о создании совместного предприятия в Китае, где организуют выпуск электромобилей для местного рынка и не только.

Geely взяла на себя обязательства по проектированию и продвижению новых электрокаров под маркой Smart, а немецкая команда стилистов во главе с шеф-дизайнером концерна Daimler Гордоном Вагенером занялась разработкой фирменного стиля будущей линейки. Результатом совместной работы стал шоу-кар Concept 1, который призван продемонстрировать, какими будут «Смарты» новой волны.

Дизайн, за который отвечали немецкие стилисты, получился необычным: например, у автомобиля распашные задние двери (ручки отсутствуют - вместо них сенсорные панели), панорамная крыша со светящимися треугольными элементами, а также оптика со сложным узором.

Салон концепта рассчитан на четырех человек, однако серийная версия будет пятиместной. В декоре используются позолоченные детали, а на передней панели установлен экран мультимедийной системы диагональю 12,8 дюйма. В список оснащения входят адаптивный круиз-контроль и система автоматической парковки.

В основу кроссовера легла архитектура SEA (Sustainable Experience Architecture), разработанная Geely для электрических моделей марок, принадлежащих китайскому холдингу. Например, на этой же «тележке» построен недавний Zeekr 001, а в обозримом будущем ее получат и электрокары Volvo. Concept 1 получился самой крупной моделью за всю историю Smart: в длину он достигает 4,29 метра, в ширину - почти два метра и 1,7 метра в высоту, а расстояние между осями составляет 2,75 метра. Он близок по габаритам к MINI Countryman и европейскому Renault Captur, а по размерам колесной базы даже превосходит их на несколько десятков сантиметров.