BMW показала электрокар, полностью сделанный из вторсырья

На автошоу IAA Mobility в Мюнхене компания BMW показала концептуальный хэтчбек i Vision Circular. О значении модели говорит ее название: слово Circular («цикличный») означает, что автомобиль не только полностью построен из переработанных материалов, но и на 100 процентов пригоден для вторичной переработки - включая твердотельный аккумулятор. По планам марки, компактный хэтчбек обретет серийное воплощение к 2040 году.





Внешность хэтчбека намекает на будущее дизайна BMW: i Vision Circular сохранил фирменную решетку радиатора, которая превратилась в широкую заглушку, объединенную с оптикой. Полностью стеклянная крыша плавно переходит в лобовое стекло, а с задним стеклом объединена световая панель, растянутая во всю ширину кормы. Кузов автомобиля выполнен из переработанного алюминия, бамперы - из вторично используемого пластика. Кузовные панели и другие детали соединены с помощью шнуров, заклепок и других «умных» креплений, которые позволили отказаться от использования клея.

В угоду экологичности корпус электрокара не покрывали краской, а анодировали, получив золотисто-бронзовый оттенок. У задней части свой цвет - голубой Temper Blue Steel, которого удалось добиться путем термической обработки. На колесные диски со сложным рисунком пошел только необходимый минимум материалов, заверяют в BMW, а «обуты» они в шины из натурального каучука.

Главный принцип i Vision Circular - отсутствие излишков. Согласно ему, все элементы салона были изготовлены точно по замерам с применением трехмерной печати: в частности, из биоматериала распечатали V-образную переднюю панель с деталями из древесины, руль и другие детали с «кристаллическими» вставками. Традиционного дисплея у концепта нет: вся необходимая информация выводится на широкий проекционный экран на лобовом стекле.

Круглые кнопки Joyful Fusion («радостное соединение») позволяют разобрать элементы салона на составляющие и отдать на переработку: они имеются по бокам передней панели и в спинках «парящих» сидений с алюминиевым корпусом и мягкой обивкой. В подголовники кресел и дивана встроены динамики, обеспечивающие отдельную звуковую зону для каждого пассажира. Заднее стекло имеет функцию затемнения до 100 процентов.

Кроме этого, у i Vision Circular есть собственный саундтрек, создателем которого выступил композитор Ханс Циммер, сотрудничающий с BMW уже не первый год. Он вдохновлялся ключевой для концепта идеей бесконечного жизненного цикла вещей. Для «озвучки» электрокара Циммер использовал записи старых инструментов, которые до сих пор можно послушать благодаря цифровизации, а также различные звуки, производимые материалами i Vision Circular.

Технические особенности концепта BMW не раскрыла. Отмечается лишь, что батареи электрокара могут не только приводить его в движение, но и питать энергией другие устройства либо бытовую сеть.

i Vision Circular - часть новой стратегии марки, направленной на снижение выбросов CO₂ и переход к безотходному производству. В таком виде хэтчбек на конвейер не встанет, однако к 2040 году BMW обещает выпустить адаптированную к серии версию перерабатываемого электрокара.