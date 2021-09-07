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Dacia представила семиместный универсал Jogger на базе Sandero
09:29 07.09.2021 |
Компания Dacia окончательно рассекретила Jogger - универсал с чертами кроссовера. Несмотря на незнакомое название, модель представляет собой скорее более вместительную версию актуальных Logan и Sandero, чем новый автомобиль. Она также базируется на платформе CMF-B и почти копирует «бюджетники» внешне. Однако есть и особенности: Jogger станет самой большой моделью Dacia, а также первым автомобилем румынской марки с гибридной силовой установкой.
Как обещает Dacia, Jogger будет «самым доступным семейным автомобилем С-сегмента c внедорожным уклоном». По сравнению с Sandero, колесная база новинки растянута на 300 миллиметров, чтобы уместить дополнительные сиденья. Доступен будет как пяти-, так и семиместный вариант. В первом случае объем багажника составит 708 литров, а во втором - 160 литров и 565 литров со сложенными спинками третьего ряда. Чтобы уместить габаритные грузы, сиденья можно полностью снять: в таком случае объем вырастет до 1819 литров.
Кроме форм-фактора, Jogger отличается от Sandero оформлением кормы с особыми фонарями с Y-образной графикой, растянутыми почти до крыши. Передняя часть вместе с диодной оптикой, а также пластиковые накладки по бокам и рейлинги копируют Sandero во вседорожной версии Stepway. Клиренс у Jogger почти аналогичный - 200 миллиметров.
В исполнении подороже - Media Display - добавлены еще два динамика и восьмидюймовый сенсорный экран, а самая дорогая версия комплектуется системой Media Nav с шестью колонками, которая поддерживает беспроводную интеграцию со смартфонами на iOS и Android.
Опционально будут предложены подогрев передних сидений, кондиционер с отдельным дисплеем, ключ-карта, камера заднего вида, парковочный помощник и система мониторинга «слепых» зон.
На старте в моторную гамму Dacia Jogger войдут два традиционных двигателя внутреннего сгорания. Это битопливный мотор от Sandero мощностью 100 лошадиных сил, работающий на бензине и на газе, а также литровая «турботройка», выдающая 110 сил и сочетающаяся с шестиступенчатой механической трансмиссией. Несмотря на внедорожный характер, привод у Jogger только передний, что исключает внутреннюю конкуренцию с Duster.
В 2023 году в палитре универсала появится гибридная силовая установка на базе 1,6-литрового мотора с автоматической коробкой. Как обещает Dacia, Jogger будет самой дешевой семиместной моделью с бензоэлектрическим двигателем.
К старту продаж Dacia подготовила особую версию Extreme с более брутальным имиджем. Она будет отличаться черными элементами: рейлингами, колесными дисками и антенной-«плавником», а также особыми наклейками на кузове. Кроме этого, такой Jogger получит красную прострочку сидений, хромированные вставки в дверных картах и полный набор оборудования.
Прием заказов на Jogger в Европе откроется в ноябре, а в автосалонах он появится в 2022 году. Официально цены пока не называется, но, по данным Autocar, приблизительная стартовая стоимость составит 15 тысяч евро.
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