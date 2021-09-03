Hyundai форсирует переход на электричество. Все автомобили дочернего бренда Genesis с 2025 года будут электромобилями

Вся автомобильная индустрия движется к переходу на электрическую тягу. В авангарде этого движения - Tesla, Volkswagen и различные китайские компании, однако всё более заметной становится роль корейской Hyundai Motor. Эта компания форсирует переход на электрические силовые установки, и полный перевод на них своего дочернего премиум-бренда Genesis - один из значительных этапов.

Каждая новая модель Genesis, выпущенная после 2025 года, будет электромобилем. Всего в ассортименте бренда к 2030 году будет восемь электромобилей, которые будут продаваться в количестве примерно 400 000 в год.

Несмотря на то, что формально все Genesis будут электрическими, получать это самое электричество они будут двумя разными способами: первый - традиционный, от аккумуляторных батарей. Второй - пока ещё очень экзотический, из водородных топливных элементов. Hyundai развивает оба этих направления. Первым электромобилем Genesis станет кроссовер GV60, который должен выйти на улицы в конце этого года. GV60 базируется на той же платформе E-GMP, что Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. По слухам, у него будут версии мощностью от 226 до 436 л.с.