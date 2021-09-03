Финансовые новости
- |
- 03.09.21
- |
- 21:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Hyundai форсирует переход на электричество. Все автомобили дочернего бренда Genesis с 2025 года будут электромобилями
21:46 03.09.2021 |
Вся автомобильная индустрия движется к переходу на электрическую тягу. В авангарде этого движения - Tesla, Volkswagen и различные китайские компании, однако всё более заметной становится роль корейской Hyundai Motor. Эта компания форсирует переход на электрические силовые установки, и полный перевод на них своего дочернего премиум-бренда Genesis - один из значительных этапов.
Каждая новая модель Genesis, выпущенная после 2025 года, будет электромобилем. Всего в ассортименте бренда к 2030 году будет восемь электромобилей, которые будут продаваться в количестве примерно 400 000 в год.
Несмотря на то, что формально все Genesis будут электрическими, получать это самое электричество они будут двумя разными способами: первый - традиционный, от аккумуляторных батарей. Второй - пока ещё очень экзотический, из водородных топливных элементов. Hyundai развивает оба этих направления. Первым электромобилем Genesis станет кроссовер GV60, который должен выйти на улицы в конце этого года. GV60 базируется на той же платформе E-GMP, что Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. По слухам, у него будут версии мощностью от 226 до 436 л.с.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|План Байдена для Зеленского. Как США будут укрепляться в Украине
|Почему Зеленский и Байден не пошли на совместную пресс-конференцию
|Визит в США: 277 миллиардов обещаний, и что с этим делать
|Ультиматум Венедиктовой. Почему взбунтовалась комиссия по отбору главы САП
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Hyundai форсирует переход на электричество. Все автомобили дочернего бренда Genesis с 2025 года будут электромобилями
|Автомобиль Apple: появилась информация о сделке с Toyota
|Xiaomi создала автомобильное подразделение. Там уже работают 300 человек
|Subaru раскрыла дизайн электрического кроссовера Solterra
|Илон Маск теперь считает задержку электрокара Tesla Roadster до 2023 года благоприятным сценарием
|Twitter начал тестировать «безопасный режим» — он автоматически очистит ленту от оскорбительных твитов
Это интересно
|Hyundai планирует поставлять по 64 тысячи водородных грузовиков в год к концу десятилетия
|Официально: Windows 11 выходит 5 октября
|TSMC подтвердила задержку 3-нм техпроцесса на 3–4 месяца
|Bloomberg: iPhone 13 получит поддержку спутниковой связи, но лишь для вызова экстренных служб
|В США представили хлорную батарею - ее плотность энергии в 6 раз больше, чем у литий-ионной
|Робомобили Toyota возобновили работу в Олимпийской деревне после наезда на пешехода
|В Китае детям запретили играть в онлайновые игры более трёх часов в неделю