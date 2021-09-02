Subaru раскрыла дизайн электрического кроссовера Solterra

Марка Subaru запустила масштабную тизерную кампанию электрического кроссовера Solterra и опубликовала сразу несколько фотографий новинки. Уже известно, что электрокар будет построен на электрической платформе, разновидности архитектуры TNGA, разработанной вместе с Toyota. А теперь с уверенностью можно говорить, что и походить он будет на тойотовский концепт bZ4X, показанный весной на автосалоне в Шанхае.

Электрический кроссовер Subaru поступит в продажу в 2022 году, причём основными рынками для него станут Япония, Северная Америка, Европа и Китай. Модель использует разработанную совместно с Toyota платформу e-Subaru Global Platform, оснащена полным приводом, и, судя по всему, будет позиционироваться как автомобиль, не боящийся съезжать с асфальта. Неслучайно на всех тизерах вседорожник запечатлен на фоне природы.

При этом внешне субаровский электрокар практически дословно повторяет весенний концепт Toyota bZ4X. Отличаются лишь «рисунок» фар, накладки на колесных арках (похоже, у Subaru по периметру некрашеный пластик), логотипы и некоторые детали салона: например, на серийной машине стоит обычный руль вместо футуристичного штурвала. Возможно, у Солтерры будут и другие особенности, но пока об этом ничего не известно.

Зато известна этимология имени Solterra. В Subaru говорят, что просто объединили латинские слова «Солнце» и «Земля», подчеркнув главенствующую роль природы и необходимость поиска путей сосуществования с ней. За год до этого ходили слухи, что электрический кроссовер назовут Evoltis.



