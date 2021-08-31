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Hyundai планирует поставлять по 64 тысячи водородных грузовиков в год к концу десятилетия
17:16 31.08.2021 |
Корейский автогигант Hyundai Motor является не только лидером в сегменте легкового транспорта на водородных топливных ячейках, занимая 69 % мирового рынка, но и единственным поставщиком серийных грузовых автомобилей на водородном топливе. В прошлом году компания отправила в Швейцарию 46 машин серии XCIENT Fuel Cell, в этом году отгрузит ещё 140 штук, а к концу десятилетия будет ежегодно экспортировать по 64 тысячи водородных грузовиков.
Нынешняя модель грузовика XCIENT Fuel Cell оснащается двумя силовыми блоками по 90 кВт и электродвигателем мощностью 350 кВт, она предлагается в версиях с колёсной формулой «6 × 2» и «4 × 2». Запас хода достигает 400 км, а восполнить его можно за двадцать минут в самом продолжительном варианте.
Как отмечает Business Korea, сейчас Hyundai занимается строительством предприятий по производству водородных топливных ячеек в Китае и Южной Корее. К концу десятилетия компания рассчитывает экспортировать ежегодно по 25 тысяч водородных грузовиков в Европу, по 12 тысяч в США и по 27 тысяч в Китай.
Toyota, некогда претендовавшая на лидерство в легковом сегменте транспорта с водородными топливными ячейками, собирается в 2023 году построить предприятие по производству силовых установок в США, а в Китае у неё появятся пять совместных предприятий по производству водородных силовых установок для грузовиков и автобусов. Большегрузный транспорт коммерческого назначения выигрывает от использования водорода, поскольку последний вариант электрификации позволяет быстрее восполнять запас хода и не так сильно снижает полезную нагрузку, как тяжёлые литиевые аккумуляторы.
Daimler и Volvo Trucks будут осваивать рынок водородного транспорта совместными усилиями. Немецкая марка свою первую модель грузовика на водородном топливе представит в 2025 году. Имеющийся прототип продемонстрировал способность проезжать до 1000 км без дозаправки. Renault тоже проявляет интерес к теме водородного коммерческого транспорта, не говоря уже о молодых компаниях типа Nikola.
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