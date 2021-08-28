Правительство Саудовской Аравии стало акционером Pagani

Суверенный фонд Саудовской Аравии стал новым акционером Pagani. По данным из анонимных источников, Фонду будет принадлежать миноритарный пакет - 30 процентов. При этом семья Пагани сохранит контроль над компанией, а полученные от продажи акций средства планируется пустить на дальнейшее совершенствование технологий и открытие нового лайфстайл-направления Pagani Arte.

Совокупные активы Суверенного фонда Саудовской Аравии на начало года составляли 430 миллиардов долларов. Эти средства Фонд, созданный в 1971-м, расходует на поддержку имеющих стратегическое значение для страны проектов, а также вкладывает их в перспективные компании от имени правительства Саудовской Аравии. На деньги Фонда в частности реализуется программа Saudi Vision 2030, направленная на диверсификацию экономики; уменьшение зависимости страны от экспорта нефти; развитие промышленности, туризма; и усиление инвестиционной активности.

Футуристичный смарт-город Неом, который растянется на 260 километров вдоль побережья Красного моря и займет площадь в 26 500 квадратных километров, - тоже часть Vision 2030. Неом и входящий в него The Line будут получать электроэнергию из возобновляемых источников, а вся их транспортная система уйдет под землю. По первому уровню будут курсировать служебные автомобили, по второму - «ультраскоростный» транспорт, управляемый искусственным интеллектом.

Ну а для Pagani деньги Фонда станут хорошим подспорьем для дальнейшего развития и основного бизнеса, и перспективного направления под названием Arte. Судя по всему, речь идет о лайфстайле суббренде, который займется, например, организацией гоночных мероприятий для владельцев суперкаров или «экспедиций» наподобие тех, что устраивает Lamborghini.