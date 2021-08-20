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Камеры вместо зеркал и необычный капот: рассекречен первый серийный электрокар Genesis
13:38 20.08.2021 |
Компания Genesis, премиальный суббренд Hyundai, поделилась официальными изображениями нового электромобиля, готового к производству: это хэтчбек с индексом GV60. Новинка стала не только первой батарейной моделью, которую марка выводит на рынок, но и первым южнокорейским серийным автомобилем, оснащенным камерами вместо боковых зеркал. Технических подробностей пока нет, зато можно рассмотреть особенности дизайна: например, у пятидверки необычный капот, заходящий на крылья, и выдвижные дверные ручки.
В основу Genesis GV60 легла платформа E-GMP, на которой также построены Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Это может говорить о том, что хэтчбек предложат с задним либо полным приводом, а одномоторные и двухмоторные установки он разделит с упомянутыми электрокарами Hyundai и Kia. Так, версия с одним мотором развивает 165 или 212 лошадиных сил, а суммарная отдача двух электродвигателей у полноприводной модификации достигает 298 сил.
Что касается дизайна экстерьера, то, помимо выдвижных ручек и камер вместо зеркал, GV60 получил визуально разделенные надвое по горизонтали фары и задние фонари. В нижнюю части фальшрадиаторной решетки встроен воздухозаборник для охлаждения тяговой батареи.
Изображение с боковых наружных камер выводится на экраны, закрепленные в нишах на дверях. Впрочем, не исключено, что камеры будут опциональными, а в базовых комплектациях электрокар предложат только с обычными зеркалами. В салоне установлена единая панель, объединяющая цифровую «приборку» и экран информационно-развлекательной системы, также обещаны кожаный салон и двухзонный климат-контроль.
Больше подробностей о Genesis GV60 обещают раскрыть уже этой осенью, а старт продаж запланирован на следующий год.
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