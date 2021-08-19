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Китайский интернет-гигант Baidu представил свой первый автомобиль. У него нет руля
12:44 19.08.2021 |
Технологическая компания Baidu, которую называют «китайским Google», представила свою первую машину: им оказался так называемый автомобиль-робот Apollo. Он представляет собой беспилотный концепт-кар с необычной конструкцией кузова и стеклянной крышей, лишенный органов управления - руля и педалей. Машина умеет обучаться и распознавать лица и, по заверениям Baidu, оснащена автопилотом высшего (пятого) уровня.
Вход в салон Apollo осуществляется через проемы полностью автоматических дверей типа «крылья чайки». Благодаря отсутствию руля, на передней панели удалось разместить гигантский изогнутый дисплей, из-за которого репортеры уже прозвали новинку «домашним кинотеатром». Перед ним располагается экран поменьше для управления функциями автомобиля-робота и два кресла Zero Gravity, которые снижают нагрузку на сидящего в них человека.
«Умные» системы Apollo умеют распознавать лица, голосовые команды и самообучаться, постоянно прогрессируя. По словам разработчиков, это и приближает машину к роботу, способному действовать в различных сценариях. Кроме этого, «первенец» Baidu получил автопилот пятого уровня, который не требует вмешательства человека.
Никаких планов касательно Apollo китайцы пока не озвучили. Однако останавливаться на демонстрационной машине компания не намерена: по словам главы Baidu Робина Ли Яньхуня, «умный» автомобиль появится в ближайшие два-три года и будет еще больше похож на робота. Ранее сообщалось, что его разработкой и производством займется автомобильная «дочка» Baidu - Jidu Auto, 45 процентов акций которой принадлежат Geely.
Baidu - не единственная неавтомобильная компания из Китая, желающая войти в транспортный бизнес. К 2025 году свою первую машину собирается выпустить Xiaomi Group. Для ее разработки компания открыла специальное подразделение автономного вождения и планирует нанять 500 инженеров. Правда, в отличие от Baidu, в Xiaomi обещают автопилот только четвертого уровня.
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