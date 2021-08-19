Итальянские светофоры будут штрафовать нарушителей в автоматическом режиме

На автодорогах Милана появились «умные» светофоры, оснащенные интеллектуальными камерами, которые способны в автоматическом режиме фиксировать проезд на запрещающий сигнал, а также распознавать номерные знаки автомобилей. Благодаря встроенной цифровой системе регулировщики будут самостоятельно выписывать штрафы, нарушившим правила дорожного движения водителям.

В состав «умных» светофоров входит цифровая система, которая запускается в автоматическом режиме во время включения желтого сигнала, а также интеллектуальная камера, способная распознавать номерные знаки автомобилей. Если транспортное средство проедет на красный сигнал светофора или не остановится перед стоп-линией, система автоматически зафиксирует факт нарушения, а также запишет события, произошедшие до и после.

На основании сохраненных данных система в автоматическом режиме будет выписывать штрафы автомобилистам, нарушившим правила дорожного движения.

Благодаря инновационной технологии полиция Милана планирует обезопасить дорожное движение, а также приблизиться к выполнению программы Евросоюза, согласно которой, к 2030 году число жертв на европейских автодорогах должно сократиться до нуля.

В начале июля дизайнеры из студии Артемия Лебедева представили футуристичные проекты светофоров будущего. Специалисты предложили сделать регулировщики «умными», многофункциональными, а также более информативными.