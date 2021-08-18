У Nissan Note появилась «заряженная» версия Nismo

На японский рынок выходит Nissan Note Aura Nismo - «заряженная» версия хэтчбека, который недавно сменил поколение. Спортивным обвесом и креслами Recaro дело не ограничилось: ездовые режимы перенастроили, добавили «драйверский» профиль Nismo, установили новые пружины и амортизаторы, а также занизили подвеску и откалибровали рулевой механизм. При этом силовую установку трогать не стали: Note Aura Nismo приводит в движение гибридная система со 136-сильным электромотором на передней оси и 1,2-литровым ДВС, который работает в режиме генератора и подзаряжает литий-ионную батарею.





Aura - это дорогая версия Note, дебютировавшая в Японии в начале лета этого года. Она отличается бамперами, зауженной оптикой и решеткой радиатора с более мелким рисунком, а также она шире и выше стандартного хэтчбека. Note Aura укомплектован гибридной установкой e-Power, состоящей из 1,2-литрового трехцилиндрового «атмосферника», выполняющего роль генератора, электромотора на передней оси и компактной литий-ионной батареи.

Именно этот вариант был выбран для «драйверской» модификации Nismo. В результате перенастройки у такого хэтчбека обострились отклики на нажатие педали акселератора, систему стабилизации доработали и установили 17-дюймовые диски с резиной Michelin Pilot Sport 4. На багажной двери появился спойлер, а на корпусах зеркал, порогах и бамперах - красные акценты. На принадлежность пятидверки к серии Nismo указывают соответствующие логотипы.

Nissan Note Aura Nismo поступит в салоны японских дилеров в сентябре и будет стоить от 2 869 900 иен (чуть более $26 000). За пределами Японии новинка не появится.



