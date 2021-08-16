Инфернальный Bugatti с «пупырчатым» воздухозаборником станет серийным

Bugatti объявила, что инфернальное купе Bolide всё-таки станет серийным. Одной из «фишек» прототипа была технология активного «пупырчатого» воздухозаборника, благодаря которой удалось значительно уменьшить подъёмную силу и улучшить обтекаемость - эта инновация может сохраниться на товарной версии. А вот соотношения снаряженной массы к мощности 0,67 достигнуть не удастся: уже объявлено, что серийный Bolide будет слабее и тяжелее.





Изначально Bugatti Bolide разрабатывался, как экспериментальный инженерный проект - фантазия конструкторов была ограничена разве что требованиями безопасности FIA. Очевидно, что серийная модель потребует больших компромиссов.

Мощность «трекового» купе уже подтверждена - 8,0-литровый двигатель W16 настроят на 1600 лошадиных сил и 1600 Нм, то есть отдача будет такой же, как у Chiron Super Sport. Невероятных 1850 лошадиных сил и 1850 Нм на обычном бензине АИ-98 достигнуть не удастся, так что динамика окажется скромнее расчётной.

Слишком оптимистична в реальных условиях и «сухая» масса в 1240 килограммов - объявлено, что в снаряжённом виде гиперкар будет весить на два центнера больше. Зато об упрощении активной аэродинамики ничего не говорится, так что необычная технология оптимизации воздушных потоков Dimple Airscoop имеет все шансы воплотиться на серийном автомобиле.





Покупатели Bugatti Bolide смогут рассчитывать на шеститочечные ремни безопасности, гоночную систему защиты головы и шеи HANS, а также систему автоматического пожаротушения.

Пока планируется выпустить 40 «трековых» Bugatti, а ориентировочная стартовая цена - четыре миллиона евро (345 миллионов рублей). Заказы уже принимаются, а поставки начнутся в 2024 году. Владельцам бескомпромиссных Bugatti положены эксклюзивные трек-дни, так что знакомство с «Болидом» будет происходить под присмотром опытных инструкторов.