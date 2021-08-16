Финансовые новости
- |
- 16.08.21
- |
- 14:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Инфернальный Bugatti с «пупырчатым» воздухозаборником станет серийным
13:30 16.08.2021 |
Bugatti объявила, что инфернальное купе Bolide всё-таки станет серийным. Одной из «фишек» прототипа была технология активного «пупырчатого» воздухозаборника, благодаря которой удалось значительно уменьшить подъёмную силу и улучшить обтекаемость - эта инновация может сохраниться на товарной версии. А вот соотношения снаряженной массы к мощности 0,67 достигнуть не удастся: уже объявлено, что серийный Bolide будет слабее и тяжелее.
Изначально Bugatti Bolide разрабатывался, как экспериментальный инженерный проект - фантазия конструкторов была ограничена разве что требованиями безопасности FIA. Очевидно, что серийная модель потребует больших компромиссов.
Мощность «трекового» купе уже подтверждена - 8,0-литровый двигатель W16 настроят на 1600 лошадиных сил и 1600 Нм, то есть отдача будет такой же, как у Chiron Super Sport. Невероятных 1850 лошадиных сил и 1850 Нм на обычном бензине АИ-98 достигнуть не удастся, так что динамика окажется скромнее расчётной.
Слишком оптимистична в реальных условиях и «сухая» масса в 1240 килограммов - объявлено, что в снаряжённом виде гиперкар будет весить на два центнера больше. Зато об упрощении активной аэродинамики ничего не говорится, так что необычная технология оптимизации воздушных потоков Dimple Airscoop имеет все шансы воплотиться на серийном автомобиле.
Покупатели Bugatti Bolide смогут рассчитывать на шеститочечные ремни безопасности, гоночную систему защиты головы и шеи HANS, а также систему автоматического пожаротушения.
Пока планируется выпустить 40 «трековых» Bugatti, а ориентировочная стартовая цена - четыре миллиона евро (345 миллионов рублей). Заказы уже принимаются, а поставки начнутся в 2024 году. Владельцам бескомпромиссных Bugatti положены эксклюзивные трек-дни, так что знакомство с «Болидом» будет происходить под присмотром опытных инструкторов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Тарифы, земля и арест Власенко: Действительно ли Тимошенко готовила новую октябрьскую революцию
ТОП-НОВОСТИ
|Не снимут, так попугают. Начнется ли Верховная Рада с отставки Разумкова
|Победы недели в ООС: Ликвидация российского генерала на Донбассе и открытие новой военной базы ВСУ
|Позитив недели. Украино-американский «Антарес» успешно выполнил космическую миссию
|Выкуп за отжатое и другие «налоги». Какие покращення ждут жителей ОРДЛО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЗАЗ будет выпускать автобусы под маркой Mercedes
|Инфернальный Bugatti с «пупырчатым» воздухозаборником станет серийным
|TSMC запустит 3-нм техпроцесс в следующем году, но пользоваться им до 2023 года будет только Apple
|BMW бесплатно поменяет моторы V8 на шести моделях
|Боевой беспилотник Avenger впервые отследил цели в инфракрасном диапазоне
|Журналист ради эксперимента выпустил криптовалюту Idiot Coin — ею сразу заинтересовались более 300 человек
Это интересно
|Volkswagen начал продавать машины без «мультимедийки»
|Tesla увеличила сроки поставок электромобилей и обвинила в дефиците чипов Bosch и Renesas
|Ученые: искусственный интеллект сможет диагностировать деменцию за один день
|Audi представила раздвижной родстер: он удлиняется на 25 сантиметров
|Разведка США не пришла к окончательным выводам о происхождении COVID-19
|Xiaomi представила робособаку по имени CyberDog, способную сделать сальто назад
|В США запустили крупнейшую пассажирскую сеть микроавтобусов-беспилотников