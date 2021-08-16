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BMW бесплатно поменяет моторы V8 на шести моделях
12:46 16.08.2021 |
Фирма BMW бесплатно поменяет моторы V8 N63TU на шести моделях, выпущенных с 2013-го по 2019 год. Немецкий автопроизводитель готов на компромисс с недовольными владельцами, которые подали коллективный иск - на «гарантийных» машинах с дефектными двигателями замену проведут бесплатно, в других случаях BMW готова компенсировать часть затрат по прогрессивной шкале. По предварительным данным, между сторонами будет заключено мировое соглашение.
BMW признала проблемы двигателей линейки N63 в 2014 году, когда отрицать повышенный расход масла на 4,4-литровых агрегатах стало невозможно. Однако предложенными бонусами некоторые клиенты остались недовольны, и против BMW в США был инициирован коллективный иск.
Адвокаты потерпевшей стороны в общей сложности требовали с BMW 1,9 миллиона долларов, но похоже сторонам удастся договориться на других условиях. BMW готова бесплатно провести до трёх тестов на расход масла, компенсировать затраты на покупку смазочных материалов, один раз отремонтировать дефектные моторы, а, если всё вышеперечисленное не поможет, и «масложор» вновь подтвердится, заменить силовой агрегат на модернизированный.
Программа актуальна для 4,4-литровых бензиновых купе и кабриолетов 650i 2013-2019 годов выпуска, седанов 550i, 750i и 750Li 2013-2017 годов выпуска, лифтбеков 550i GT 2014-2016 годов выпуска, кроссоверов X5 xDrive50i 2014-2018 и Х6 xDrive50i 2015-2019 годов выпуска.
Есть важный нюанс - без доплаты моторы заменят только на автомобилях для рынка США, которые находятся на гарантии или проехали менее 50 тысяч миль (80,5 тысячи километров).
Для владельцев автомобилей с пробегом от 50 до 120 тысяч миль (от 80,5 до 193 тысяч километров) действует прогрессивная шкала - владельцы смогут получить скидку на замену мотора в размере от 95 до 15 процентов. На машины старше десяти лет с пробегами свыше 120 тысяч миль (193 тысячи километров) программа не распространяется.
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