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В США запустили крупнейшую пассажирскую сеть микроавтобусов-беспилотников
15:43 11.08.2021 |
Стало известно, что крупнейший в США парк шаттлов-беспилотников на электрической тяге ввели в эксплуатацию на этой неделе в Голдене, штат Колорадо. Девять компактных шаттлов Mines Rover французской компании EasyMile будут использоваться для перевозки студентов и сотрудников Колорадской горной школы, а также представителей общественности из ключевых мест города в разные точки кампуса учебного заведения.
«Мы напишем следующую главу в истории мирового транспорта как раз в то время, когда нам крайне необходима новая глава», - заявил Тайлер Свитак (Tyler Svitak), директор компании Colorado Smart Cities Alliance, которая стала спонсором проекта по запуску беспилотных шаттлов.
Что касается миниатюрных Mines Rover, то они представляют собой компактные шестиместные микроавтобусы с нулевым уровнем выбросов вредных веществ. В конструкции транспортного средства размещены современные датчики, камеры и лидар, на основе которых построена система автономного управления. Согласно имеющимся данным, шаттлы будут курсировать по трём маршрутам в Голдене, а в ближайшее время аналогичные транспортные системы планируется запустить в Гринвуд-Виллидж и Колорадо-Спрингс.
Хотя запуск Mines Rover в США является крупнейшим для французской компании, ранее беспилотные шаттлы EasyMile появились на улицах некоторых европейских городов. Согласно имеющимся данным, до этого крупнейшая сеть автономных шаттлов, в которую вошли пять беспилотников, была развёрнута в Германии.
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