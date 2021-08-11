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Электромобили займут две трети мирового рынка через 19 лет
16:47 10.08.2021 |
Рынок электрокаров совершит мощный рывок в течение следующих 19 лет, считают эксперты Bloomberg. По их прогнозам, они продолжат теснить автомобили с ДВС и к 2040 году займут как минимум две трети мирового авторынка. В численном выражении продажи «зеленых» машин увеличатся с трех миллионов экземпляров в 2020 году до 66 миллионов благодаря все более низким ценам и развитию инфраструктуры, подстегивающим их популярность.
Электрокары и гибриды уже заметно потеснили автомобили с ДВС, и со временем перевес будет все более значительным, уверены эксперты. Причем, начиная с 2030 года, доля бензоэлектрических машин тоже начнет сокращаться, уступая все больше места «чистым» электрокарам и автомобилям на топливных элементах.
Лидером по продажам электрических автомобилей станет Китай, предполагают в Bloomberg, - на него придется около трети всех реализованных машин. На втором месте расположится Европа, которая уже готовится к радикальным переменам: с 2035 года машины с топливными моторами, включая гибриды, планируют запретить продавать в 27 странах Евросоюза. Третью строчку займет США.
Причины - в развитии самих электромобилей: росте запаса хода, снижении стоимости аккумуляторов, увеличении числа зарядных станций, а также поддержке со стороны правительств, предлагающих субсидии и льготы пересевшим на экологичный транспорт.
Первенство в производстве литий-ионных батарей, используемых в современных электрокарах, принадлежит Китаю, и догнать его будет непросто, считают специалисты. Ежегодно в стране изготавливают аккумуляторы общей емкостью 479 гигаватт-часов, и количество производственных площадок только увеличивается. В Европе, для сравнения, этот показатель составляет только 39 гигаватт-часов, а к 2025 году, по плану властей, он должен вырасти до 400 гигаватт-часов.
Разнообразие моделей тоже растет: на сегодняшний день по всему миру продают более 500 различных электрокаров и подключаемых гибридов. В среднем представленные в прошлом году электромобили проезжают без подзарядки до 359 километров - на 166 километров больше, чем в 2012 году.
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