Skoda анонсировала новый бюджетный седан Slavia, который заменит Rapid

Компания Skoda готовится до конца года представить новый бюджетный седан под названием Slavia. Новинка, ориентированная в первую очередь на индийский рынок, заменит в модельном ряду марки актуальное поколение Rapid. Будущая новинка получит на выбор два турбомотора и станет прямым конкурентом бюджетным моделям Honda City, Hyundai Verna и Volkswagen Virtus.

Skoda Slavia построят на платформе MQB-A0, которая лежит в основе недавно дебютировавшего кроссовера Kushaq. Новый четырехдверный седан заменит на индийском рынке Rapid, получит увеличенную колесную базу, а также более крупные габариты. Длина модели составит 4480 миллиметров против 4413 миллиметров у «Рапида».

В моторную гамму Slavia войдет литровая «турботройка» мощностью 115 лошадиных сил, которую укомплектуют шестиступенчатой «механикой» или автоматической трансмиссией. Кроме того, для седана будет доступен 150-сильный турбомотор объемом 1,5 литра, в паре с которым будут устанавливать роботизированную коробку передач DSG. Главными конкурентами модели на индийском рынке станут бюджетные Honda City, Hyundai Verna и Volkswagen Virtus. Премьера новинки запланирована до конца 2021 года.

В настоящий момент индийское подразделение Skoda проводит конкурс среди дизайнеров, которые разрабатывают оформление камуфляжной плёнки, предназначенной для первых прототипов будущей модели. Победитель соревнования получит возможность бесплатно посетить Прагу. Дизайнеру, занявшему второе место, подарят графический планшет. Специалистов, попавших в первую пятерку наградят фирменной сувенирной продукцией Skoda.

В июле прошлого года студенты академии Skoda в Млада-Болеславе представили свой седьмой по счёту проект - концептуальный родстер на базе хэтчбека Scala. Его назвали Slavia, в честь велосипедов, которые в прошлом веке выпускали основатели Skoda Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент.