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Geely и Renault договорились об обмене технологиями
09:25 10.08.2021 |
Китайский холдинг Geely и Группа Renault подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает сотрудничество в области разработки гибридов, обмен технологиями и ресурсами. Речь идет о создании совместного предприятия, которое будет производить и продавать гибридные автомобили под брендом Renault в Китае. В соглашении также имеется пункт о рынке Южной Кореи: стороны намерены изучить вопрос о локализации машин на платформе Lynk&Co.
Из заявления, опубликованного на глобальном сайте Geely, следует, что основное внимание партнеры уделят «гибридным автомобилям на быстрорастущих азиатских рынках», и при этом продолжат поиск дополнительных возможностей для сотрудничества.
Ранее стало известно, что компания Volvo, которая с 2010 года принадлежит Zhejiang Geely Holding, выкупит у китайцев долю в совместных предприятиях в КНР. Шведы подписали соглашение со своим материнским холдингом о приобретении доли в совместных предприятиях в китайских городах Чэнду и Дацине и научно-исследовательском центре в Шанхае. Переход контроля будет происходить поэтапно: он начнется в 2022 году и завершится, предположительно, в 2023-м.
Параллельно Geely укрепляет партнерство с Daimler. В 2019 году Geely Holding, который к тому моменту уже владел 9,7-процентной долей Daimler, приобрел у немецкого концерна 50 процентов акций Smart. Тогда же стороны договорились о совместном производстве электрокаров под маркой Smart, которые будут продаваться в Китае и Германии.
В сентябре на автосалоне в Мюнхене состоится дебют первой модели Smart, разработанной под контролем Geely: это будет батарейный кроссовер B-класса, который станет самым крупным автомобилем за всю историю марки.
Производство электрических «Смартов» организуют на китайском заводе, в строительство которого Daimler и Geely инвестировали по 2,7 миллиарда юаней каждый (почти 389 миллионов долларов). Первые электрокары сойдут с конвейера предприятия уже в 2022 году.
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