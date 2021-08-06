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Электрический Cadillac Lyriq: раскрыта цена и дата старта продаж
13:22 06.08.2021 |
Компания Cadillac анонсировала старт приема заказов на электрический кроссовер Lyriq с 18 сентября. Его начальная стоимость на домашнем рынке в США составит 58 795 долларов без учета цены доставки. Это делает электрокар самым дорогим вседорожником марки после нового Escalade, за который американские дилеры просят от 76 195 долларов.
С сентября для заказа будет доступна только одномоторная версия Lyriq мощностью 340 лошадиных сил и 440 Нм крутящего момента, оснащенная аккумулятором на 100 киловатт-часов. Он обеспечивает до 483 километров хода и поддерживает зарядку пиковой мощностью 190 киловатт, что позволяет пополнить энергию для дополнительных 122 километров пути за 10 минут.
Внешне кроссовер почти полностью скопировал прототип, представленный в августе прошлого года, за исключением зеркал заднего вида вместо камер и более крупных колесных дисков размерностью до 22 дюймов. Футуристичный электрокар предложат в двух «металлических» цветах кузова и со сложной светодиодной оптикой.
В салоне установлен изогнутый 33-дюймовый тачскрин, который объединяет в себе «приборку» и мультимедийную систему. Аудосистема AKG Studio с функцией шумоподавления наделена 19 динамиками, часть из которых встроена в подголовники сидений. Кроме этого, для электромобиля заявлены продвинутый круиз-контроль Super Cruise с функцией автоматической смены полосы движения и система автоматической парковки с дистанционным управлением.
Lyriq станет флагманом электрической линейки General Motors, которая к 2025 году будет насчитывать 30 новых электрокаров разных брендов. Производство «батарейного» кроссовера Cadillac стартует в начале 2022 года, а до конца первого полугодия первые экземпляры будут отправлены клиентам.
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