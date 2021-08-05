Американские автопроизводители доведут долю электромобилей в продукции до 50 % к 2030 году

До сих пор автопроизводители, более ста лет специализировавшиеся на ДВС, называли целевые показатели миграции на электротягу применительно к европейскому и мировому рынкам, а США в этом отношении не выделяли. По новым данным, американские компании готовы уже к концу десятилетия до 40‒50 % новых машин для рынка США перевести на электротягу. Обязательства готовы взять на себя Ford, GM и Stellantis (Chrysler).

По оценкам Alliance for Automotive Innovation, на которые ссылается The Wall Street Journal, в ближайшие пять лет американская автомобильная промышленность потратит на электрификацию не менее $330 млрд. Власти США будут способствовать переходу на электротягу на всех уровнях. Например, сейчас законодательная инициатива подразумевает выделение $7,5 млрд на субсидии властям штатов и муниципалитетам на строительство зарядных станций для электромобилей. Президент Джозеф Байден (Joseph Biden) вскоре после своего прихода к власти призвал активнее переводить на электротягу общественный транспорт и машины федеральных служб.

В ближайшее время власти США также должны утвердить требования по увеличению топливной эффективности продаваемых в стране транспортных средств с ДВС минимум на 3,7 % в год. Такая цель будет действовать в ближайшие два года, в оставшееся до 2026 года время критерий может быть ужесточён. Для американских производителей следовать этим требованиям будет тем проще, чем больше они будут выпускать электромобилей, поскольку показатель топливной эффективности будет рассчитываться в среднем по модельному ряду, объединяющему как самые современные электромобили с нулевым выхлопом, так и тяжёлые машины с прожорливыми двигателями внутреннего сгорания. Если учесть, что сразу несколько производителей в ближайшие два года выведут на рынок США электрические пикапы и кроссоверы, взятый ими курс позволит гарантированно удовлетворять новым экологическим требованиям.

Властям США также предстоит уладить с профессиональными объединениями работников отрасли вопрос о влиянии электрификации транспорта на рынок труда. Производство машин на основе двигателей внутреннего сгорания требует более серьёзных трудозатрат, и после перехода на электродвигатели услуги некоторой части занятых в отрасли рабочих уже не потребуются. С другой стороны, будет развиваться выпуск тяговых аккумуляторов на территории США. GM будет сотрудничать с LG Energy Solution, а Ford создала совместное предприятие с SK innovation. Планирует развивать собственное производство и компания Tesla.

Пока доля рынка США, занимаемая электромобилями, не так высока - около 3 % по состоянию на май и июнь текущего года. При этом проведённый UBS опрос общественного мнения установил, что 37 % американцев при выборе следующего нового транспортного средства могли бы задуматься о приобретении электромобиля. Ещё год назад этот показатель не превышал 15 %.