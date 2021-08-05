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Hyundai претендует на лидерство по скорости зарядки электромобилей
11:51 05.08.2021 |
Городская эксплуатация электромобилей при условии наличии доступа к розетке не создаёт особых неудобств для автовладельца, поскольку заряд тяговой батареи можно восполнять за время ночной стоянки. Перемещение по трассе на большие расстояния создаёт гораздо больше проблем: заряд нужно восполнить в сжатое время, поскольку не все путешественники готовы тратить на это несколько часов. Hyundai рассчитывает сохранить лидерство по скорости зарядки электромобилей.
Как поясняет Electrek, предельная мощность заряда, которой любит оперировать Tesla при описании возможностей своих зарядных станций, более не является ключевой характеристикой, определяющей удобство эксплуатации электромобилей на автомагистралях. Для конечного пользователя важнее понимать, какое время потребуется для восполнения заряда тяговой батареи с 10 до 80 % ёмкости, поскольку именно в этом диапазоне обеспечивается наибольшая долговечность аккумуляторов.
Разработанная южнокорейской компанией Hyundai Motor платформа E-GMP не только использует более прогрессивную систему с напряжением питания 800 В против 400 В у Tesla, но и позволяет восполнить заряд с 10 до 80 % всего за 18 минут. По крайней мере, электромобилю IONIQ 5 на основе этой платформы подобное вполне по силам, как демонстрируют проведённые Hyundai эксперименты. При этом в течение первых пяти минут батарея потребляет более 200 кВт мощности, а в последующие 10 минут она держится на уровне выше 150 кВт, и только ближе к окончанию цикла заметно снижается.
По словам представителей Hyundai Motor, компания ставит перед собой цель соперничать даже не с Tesla, а с автомобилями на основе двигателей внутреннего сгорания. Когда запас хода можно восполнить за 15‒20 минут, кратковременная остановка после многочасового путешествия не превратится в томительное ожидание продолжения поездки. В европейской спецификации Hyundai IONIQ 5 способен на одном заряде преодолевать до 481 км. Для достижения подобной эффективности зарядки компания вынуждена была существенно усовершенствовать систему охлаждения тяговой батареи, использующую жидкостный принцип. Схожие возможности будут доступны всем электромобилям корейского автоконцерна, использующим платформу E-GMP.
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