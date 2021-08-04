Почти все новые Alfa Romeo через несколько лет станут полностью электрическими. Та же судьба ждёт Lancia и DS

Концерн Stellantis после публикации свежего финансового отчёта провёл пресс-конференцию, где рассказал о будущем ряда своих брендов.

Как сейчас водится, будущее это заключается в электрификации. И теперь мы точно можем говорить о том, что ряд брендов Stellantis полностью откажутся от ДВС уже в обозримом будущем.

Компания Lancia будет на 100% электрифицирована уже к 2024 году, хотя это несложно, учитывая, что сейчас в ассортименте компании лишь одна модель Ypsilon.

Премиальный бренд DS с того же 2024 года будет предлагать исключительно электромобили.

Интереснее всего дела обстоят с Alfa Romeo. Несмотря на суть марки, её ждёт та же судьба, хотя в этом случае сроки будут больше. Согласно планам концерна, все автомобили Alfa Romeo будут полностью электрическими в 2027 году, но не на всех рынках. Это коснётся Северной Америки, Китая и расширенной Европы (Евросоюз плюс ряд стран, подписавших ассоциацию).