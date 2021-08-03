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Honda представила линейку аксессуаров для клиентов с собаками
12:32 03.08.2021 |
Компания Honda выпустила на японский рынок линейку аксессуаров, призванных подчеркнуть любовь к собакам у клиентов марки. Среди них есть как декоративные тематические элементы для украшения экстерьера и интерьера автомобиля, так к полезные при транспортировке устройства, позволяющие обезопасить питомца во время поездки.
Чтобы подчеркнуть свою любовь к собакам, специалисты Honda предлагают украсить каждую деталь автомобиля декоративным отпечатком лапы. К примеру, силиконовые наклейки на приборную панель или другие элементы интерьера обойдутся покупателям в 3850 иен (примерно $35). Другим дизайнерским решением является накладка на селектор переключения передач в виде лапы. Приобрести аксессуар можно за 11 000 иен (около $100).
Для экстерьера автомобилей дизайнеры марки разработали накладки на колёсные диски стоимостью от 7700 иен ($70), а также коллекцию наклеек на багажник с изображениями собак, которые можно приобрести за 4400 иен (примерно $40).
Кроме декоративных элементов, Honda представила специально разработанные водонепроницаемые сиденья, защитные коврики, накладки на двери, а также ремни безопасности для собак и переноску, размеры которой подбираются в зависимости от размеров питомца. Стоимость транспортировщика, который не позволит животному выпрыгнуть из машины, составляет 25 300 цен (около $230 по текущему курсу).
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