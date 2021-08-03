Land Rover выпустил «экспедиционный» Defender Trophy

Компания Land Rover выпустила спецверсию Defender под называнием Trophy, в основе которого лежит модификация P400 X-Dynamic SE для американского рынка. Внедорожник получил знаменитый на весь мир двухцветный окрас кузова, ряд экспедиционных доработок, а также 400-сильный мотор. Стоимость исполнения Trophy, которое выпустят тиражом в 220 экземпляров, составляет 90 000 долларов.

Land Rover Defender Trophy вдохновлён серией классических внедорожников, участвовавших в соревнованиях Camel Trophy. Лимитированное издание получило желто-чёрный кузов, а также логотипы марки на передних дверях. Также машины оснастили дополнительной защитой бамперов, экспедиционным багажником на крыше, выдвижной лестницей, а также комплектом для установки лебедки, брызговиками и встроенным воздушным компрессором.

Помимо этого, стандартное оснащение Defender Trophy включает пневматическую подвеску, внедорожный и климатический пакеты, а также мультимедийную систему Pivi Pro с сенсорным дисплеем диагональю 11,4 дюйма. В движение внедорожник приводит рядная «шестерка» 3.0 мощностью 400 лошадиных сил и 550 Нм. В трансмиссии используется восьмидиапазонный автомат ZF и двухступенчатая раздатка.

Общий тираж Land Rover Defender Trophy составит 220 экземпляров, а цена - 90 000 долларов, что соответствует 6,5 миллионов рублей. При этом покупатели внедорожников из ограниченной серии получат не только уникальный автомобиль, но и возможность поучаствовать в однодневном марафоне по бездорожью Trophy Competition в Северной Каролине, США.

В начале февраля отделение Land Rover Classic сообщило, что построит 25 экспедиционных внедорожников Defender Works V8 Trophy, внешне подражающих машинам, участвовавшим в легендарных соревнованиях Camel Trophy. Вместе с автомобилем каждый покупатель получит приглашение на внедорожное состязание на территории английского замка Истнор.



