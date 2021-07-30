Geely Coolray обновился и получил большой экран мультимедийной системы

Компания Geely распространила изображения обновленного кроссовера Coolray, известного на китайском рынке под именем Binyue. Марка уточняет, что это будет некая стильная версия, и обещает, что новинка появится у местных дилеров до конца этого лета. «Посвежевший» Coolray слегка изменился снаружи - например, обзавелся Х-образным серым элементом спереди, новым спойлером и передним бампером иного дизайна. В салоне появился 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы вместо прежнего диагональю 10,25 дюйма.

В числе других отличий от стандартного Coolray - сетчатый узор радиаторной решетки вместо классических концентрических кругов, серая полоса на капоте, 18-дюймовые диски и красные тормозные суппорты. Интерьер выполнен в черном и желтом цветах: желтые акценты появились на руле, центральном подлокотнике и сиденьях. Для обивки используется алькантара и эко-кожа с желтой строчкой.

Изменений в технической части не предвидится. На китайском рынке Binyue/Coolray доступен с бензиновой «турботройкой» объемом 1,5 литра, которая развивает 177 лошадиных сил и сочетается с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Также китайцам доступен менее мощный вариант, оснащенный 1,4-литровой «турбочетверкой» на 141 лошадиную силу, умеренно-гибридная версия с 48-вольтовым довеском и полноценный гибрид с возможностью подзарядки от розетки.

В гамме Coolray уже есть спортивная версия с приставкой Pro, отличия которой сводятся к красным тормозным суппортам, черным дискам и мелким деталям обвеса. За такой кроссовер просят минимум 99,8 тысячи юаней. Можно предположить, что и новая версия будет стоить примерно столько же.