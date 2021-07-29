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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

На смену Chevrolet Camaro придет электрический седан

09:50 29.07.2021 |

Транспорт

 

Слухи о том, что нынешнее поколение Chevrolet Camaro будет последним, ходят уже несколько лет. Теперь же появились подробности: как выяснило издание Automotive News, на смену маслкару уже в 2024 году придет батарейный седан. Новая информация отличается от той, которая была озвучена ранее: одни источники утверждали, что актуальный Camaro продержится на конвейере до 2026 года, другие - что производство модели прекратят в 2023-м, причем преемника, даже электрического, у нее не будет.

По новым данным, Chevrolet готовит на замену Camaro некий спортивный электроседан, причем с большой долей вероятности, четырехдверка унаследует культовое имя. Опрошенные журналистами эксперты рынка предполагают, что далеко не все фанаты Camaro оценят такой шаг, и с переходом на электричество и новый тип кузова продажи просядут. Впрочем, компания сможет вернуть свои позиции, когда электрокары станут массовым явлением.

Между тем, инсайдеры сообщают, что в General Motors не видят перспектив Camaro в его нынешнем виде - разработка маслкара нового поколения просто нецелесообразна из-за низких продаж в последние несколько лет.

По данным Сarsalesbase.com, в 2017 году модель разошлась в США в количестве 67,9 тысяч экземпляров, а затем продажи снижались из года в год: в 2018-м реализовали 50,9 тысячи машин, в 2019-м - 48,2 тысячи штук, а в 2020-м - 29,7 тысячи Camaro. В первом квартале 2021 года американцы приобрели семь тысяч автомобилей, а во втором - всего 2,7 тысячи.
По материалам: Motor.ru
 

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