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Представлен самый экономичный Kia Sportage нового поколения
22:34 26.07.2021 |
Фирма Kia расширила гамму версий нового Sportage - на южнокорейский рынок вышел бензин-электрический кроссовер, который мощнее и экономичнее представленных ранее негибридных модификаций. По технике Sportage Hybrid идентичен соплатформенному Hyundai Tucson: силовая установка состоит из бензинового двигателя 1.6 T-GDI, 6-ступенчатого «автомата» со встроенным электромотором и тяговой батареи ёмкостью 1,49 киловатт-часа.
По мощности гибридный Kia Sportage превосходит базовые версии с бензиновым двигателем (1.6 T-GDI, 180 сил и 265 Нм) и дизелем (2.0 GDI, 186 сил и 417 Нм), ведь максимальная отдача системы - 230 лошадиных сил и 350 Нм.
При этом электрифицированный кроссовер - самый экономичный в текущей линейке. Расход топлива в смешанном цикле не превышает шести литров на 100 километров, тогда как базовый переднеприводный Sportage с дизелем потребляет 6,85 литра на 100 километров, а аналогичная версия с бензиновым мотором - восемь литров на 100 километров.
Гибридный Kia Sportage может быть исключительно переднеприводным, а без активации двигателя внутреннего сгорания такой кроссовер передвигаться не способен. Зато подзаряжать от розетки новинку не нужно, а ещё у неё есть необычная система E-Ride - при проезде неровностей электромотор пытается минимизировать колебания кузова.
В Южной Корее новый Kia Sportage собрал свыше 16 тысяч заявок в течение суток после премьеры, а появление гибридной версии наверняка только подстегнёт спрос. За экономичную силовую установку придётся переплатить порядка четверти стоимости базового кроссовера.
Скоро линейка модификаций пополнится 265-сильной заряжаемой версией - такой Kia Sportage повторит по технике Tucson Plug-in Hybrid и Sorento PHEV.
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