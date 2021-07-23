Два крупнейших китайских автопроизводителя, Great Wall и Chery, объявили об отзыве потенциально опасных электрокаров

Издание South China Morning Post со ссылкой на Государственную администрацию по регулированию рынка уточняет, что отзыв затрагивает 16 216 экземпляров Ora iQ (марка принадлежит Great Wall), которые были выпущены в период с 7 июля 2018 года по 30 октября 2019 года, а также 1407 электрокаров Arrizo 5e, произведенных с 20 июля 2018 года по 28 мая 2019 года.

Причиной отзывной кампании стала проблема с безопасностью батарей электромобилей. Выяснилось, что в результате длительной эксплуатации на указанных моделях аккумулятор может выйти из строя, что грозит не только снижением производительности, но и может привести к возгорания в экстремальных ситуациях. Оба автопроизводителя обязались отремонтировать дефектные электрокары за свой счет, однако, как предполагают эксперты китайского рынка, ситуация может отразиться на их репутации.

При этом ни Great Wall, ни Chery не выпустили никаких комментариев относительно отзыва. Зато сказу несколько поставщиков батарей, в числе которых CATL и Farasis Energy, поспешили заверить, что речь идет не об их продукции.

Ранее в Китае отзывали электромобили другой марки: Tesla отправила в ремонт около 285 тысяч машин, собранных на заводе в Шанхае, из-за возможных проблем с круиз-контролем. На Model Y и Model 3 круиз-контроль может включиться самопроизвольно, и тогда они могут неожиданно начать разгоняться без участия водителя.

Согласно статистике Китайской ассоциации предприятий автомобильной промышленности (CAAM), в период с января по май 2021 года в стране реализовали 950 тысяч машин на новых источниках энергии, к которым относятся как электрокары, так и подзаряжаемые гибриды. Рост продаж по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 224,2 процента.