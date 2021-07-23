Финансовые новости
- |
- 23.07.21
- |
- 15:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Два крупнейших китайских автопроизводителя, Great Wall и Chery, объявили об отзыве потенциально опасных электрокаров
11:27 23.07.2021 |
Издание South China Morning Post со ссылкой на Государственную администрацию по регулированию рынка уточняет, что отзыв затрагивает 16 216 экземпляров Ora iQ (марка принадлежит Great Wall), которые были выпущены в период с 7 июля 2018 года по 30 октября 2019 года, а также 1407 электрокаров Arrizo 5e, произведенных с 20 июля 2018 года по 28 мая 2019 года.
Причиной отзывной кампании стала проблема с безопасностью батарей электромобилей. Выяснилось, что в результате длительной эксплуатации на указанных моделях аккумулятор может выйти из строя, что грозит не только снижением производительности, но и может привести к возгорания в экстремальных ситуациях. Оба автопроизводителя обязались отремонтировать дефектные электрокары за свой счет, однако, как предполагают эксперты китайского рынка, ситуация может отразиться на их репутации.
При этом ни Great Wall, ни Chery не выпустили никаких комментариев относительно отзыва. Зато сказу несколько поставщиков батарей, в числе которых CATL и Farasis Energy, поспешили заверить, что речь идет не об их продукции.
Ранее в Китае отзывали электромобили другой марки: Tesla отправила в ремонт около 285 тысяч машин, собранных на заводе в Шанхае, из-за возможных проблем с круиз-контролем. На Model Y и Model 3 круиз-контроль может включиться самопроизвольно, и тогда они могут неожиданно начать разгоняться без участия водителя.
Согласно статистике Китайской ассоциации предприятий автомобильной промышленности (CAAM), в период с января по май 2021 года в стране реализовали 950 тысяч машин на новых источниках энергии, к которым относятся как электрокары, так и подзаряжаемые гибриды. Рост продаж по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 224,2 процента.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Украина — не Европа». Как Кремль хочет создать в Украине вторую пятую колонну
|Поражение, но не конец: Почему соглашение о «Северном потоке-2» должно стать для нас таблеткой от инфантильности
|Первый иск России к Украине в ЕСПЧ. Зачем Москве правовой театр абсурда
|НБУ повысил учетную ставку до 8% годовых
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Два крупнейших китайских автопроизводителя, Great Wall и Chery, объявили об отзыве потенциально опасных электрокаров
|Google запускает поиск картинок с помощью «Google Объектива» в Chrome для ПК
|Google запустила программу бета-тестирования Android Auto
|Microsoft выпустит Windows 11 с длительной 5-летней поддержкой
|Японцы создали эффективный катализатор для добычи водорода из воды с помощью солнечного света
|Мошенники пытаются выманить деньги украинцев под видом «Приватбанка» Коломойского
Это интересно
|Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года
|Со временем зарядными станциями Tesla смогут пользоваться владельцы электромобилей других марок
|Netflix начнёт игровую экспансию с мобильного сектора
|Большое нововведение WhatsApp: возможность присоединиться к голосовому или видеозвонку после начала разговора
|Нынешнее поколение Audi A1 станет последним
|Миллиардер Джефф Безос успешно совершил полет в космос
|Китай начал серийно выпускать маглева-поезда, способные двигаться со скоростью 600 км/ч