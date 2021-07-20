Китай начал серийно выпускать маглева-поезда, способные двигаться со скоростью 600 км/ч

По данным китайских СМИ, сегодня с заводского конвейера сошёл первый разработанный в Китае поезд на магнитной подушке, способный двигаться со скоростью до 600 км/ч. Эксплуатация таких левитирующих в магнитном поле поездов начнётся не сегодня и не завтра. Но через 10 лет в Китае будет до девяти высокоскоростных линий протяжённостью до 1000 км.

Сейчас самым быстрым маглев-поездом в Китае считается состав, курсирующий между центром Шанхая и его главным аэропортом. Линия и поезд спроектированы немецкими инженерами и эксплуатируется с 2004 года. Поезд на этой линии может разгоняться до 431 км/ч. Все остальные актуальные разработки в Китае в этой сфере - это прототипы и опытные линии, протяжённостью несколько километров. Условно серийный выпуск отечественного поезда, способного разгоняться до 600 км/ч, позволит на практике испытать систему и подготовиться к строительству необходимой инфраструктуры.

Также в Китае разрабатывают левитирующий на магнитной подушке поезд, способный разгоняться до 1000 км/ч, что даст фору даже гражданским авиаперевозкам. Закладку фундамента опытной линии для такого поезда произвели в мае этого года. Поезд будет передвигаться в трубе с откачанным воздухом и на системе сверхпроводящих магнитов. Ожидается, что данный вид транспорта будет дешевле в эксплуатации, чем самолёты, но без потери скорости передвижения.

Полной информации о судьбе сошедшего с конвейера маглев-состава пока нет. Подробности обещают опубликовать позже.