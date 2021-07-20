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Volkswagen: электромобили уже к 2025 году станут более прибыльными, чем автомобили с ДВС
23:35 19.07.2021 |
Руководитель подразделения разработок и электрической мобильности автоконцерна Volkswagen Томас Ульбрих заявил о том, что к 2025 году машины с двигателями внутреннего сгорания станут менее прибыльными, чем электромобили. По его мнению, из-за слишком жёстких требований «Евро-7», работать с ДВС будет просто невыгодно.
Стоит отметить, что новый стандарт вступает в силу как раз в 2025 году. Согласно «Евро-7», автокомпании должны уменьшить выбросы CO2 в десять раз, а оксидов азота - в два раза. Следует подчеркнуть, что данные показатели сравниваются со стандартом «Евро-6. Помимо этого, Томас Ульбрих заявил, что данным стандартам нужно будет следовать не только на тестах, но и в реальных условиях. А чтобы достичь необходимых показателей, придётся затратить немалые деньги.
Ассоциация VDA ранее заявляла, что стандарт «Евро-7» находится на «грани технических достижений». Более того, требования уничтожают двигателестроение и лишают отрасль 215 тысяч рабочих мест.
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