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Alfa Romeo Tonale будет заряжаться от розетки
15:54 16.07.2021 |
Компания Alfa Romeo обозначила сроки появления нового кроссовера Tonale: премьера модели запланирована на первый квартал 2022 года, а в продажу автомобиль поступит летом. Также появились подробности о силовой установке - она будет гибридной, с возможностью подзарядки батареи от розетки. Именно из-за гибридной системы дебют модели отложили на несколько месяцев, так как ее доводка потребовала дополнительного времени.
Информацию о подключаемом гибриде подтвердил генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филлип Импарато в ходе встречи с поставщиками и руководством итальянского завода марки. Пока на предприятии собирают гибридную модификацию модели Panda, но уже в следующем году на конвейер поставят кроссовер Tonale.
В основу Tonale ляжет платформа, знакомая по Jeep Compass (марка Jeep, как и Alfa Romeo, входит в состав концерна Stellantis). Исходя из этого можно предположить, что и гибридную установку итальянский кроссовер получит от американского вседорожника Compass 4xe. Она состоит из турбодвигателя объемом 1,3 литра и электромотора, установленного на задней оси. На Compass 4xe они суммарно выдают 190 либо 240 лошадиных сил. Электромотор питает батарея емкостью 11,4 киловатт-часа, заряда которой хватает на 49 километров при движении на одной электротяге.
В июне 2021 года прототип Tonale впервые сфотографировали во время дорожных испытаний на дорогах общего пользования. Тогда же стало понятно, что серийная версия получит минимум отличий от шоу-кара 2019 года: изменениям подвергнутся фары и зеркала заднего вида, а радиаторная решетка увеличится в размерах.
Информации о стоимость будущего кроссовера пока нет, но, скорее всего, он окажется дешевле Stelvio, который на немецком рынке стоит от 49,5 тысячи евро
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