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280 сил и 5,3 секунды до «сотни»: Hyundai представила «горячую» Elantra N
23:32 15.07.2021 |
Компания Hyundai официально представила новую версию Elantra с литерой N, которая сместила с вершины линейки версию N-Line. Новинка стала не только первой «Элантрой» от подразделения Hyundai N, но и первым седаном спортивной линейки. «Спорткару на каждый день», как характеризует его Hyundai, достались более 40 элементов N и доработанный двухлитровый турбомотор от европейского i30 N мощностью 280 лошадиных сил. С ним Elantra разгоняется до первой «сотни» за 5,3 секунды.
Такой динамикой может похвастаться Elantra N, оснащенная восьмидиапазонным «роботом» N DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями и режимом N Grin Shift. Он активируется нажатием красной кнопки на руле и на 20 секунд повышает отдачу двигателя до 290 лошадиных сил. Кроме этого, для быстрого разгона с места такой «Элантре» добавили специальный режим Launch Control. В результате модель стала самой быстрой в N-линейке: Kona N и i30 N разгоняются до 100 километров в час на 0,2 и 0,6 секунды медленнее.
Кроме «робота», Elantra N также положена шестиступенчатая механическая коробка передач с надстройкой, повышающей плавность переключения передач. Привод - безальтернативно передний с дифференциалом повышенного трения. Новинка получила интегрированную ведущую ось в стиле раллийных машин: в одном узле объединены вал и ступица с колесными подшипниками, что позволило снизить вес на 1,7 килограмма.
В N-версии доработке подверглись шасси и подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами, благодаря чему уменьшились шум и вибрации. Кузов дополнительно усилили, установив жесткие дуги сзади. Передние тормоза, оснащенные дисками диаметром 360 миллиметров из материала с высоким коэффициентом трения, лучше охлаждаются благодаря дополнительным воздухозаборникам.
Еще одна особенность новинки - система N Sound Equalizer, которая регулирует громкость мотора в салоне, а также при желании может придать ему тембр агрегата гоночной Elantra TCR.
Внешне Elantra N можно узнать по обвесу с красными акцентами по периметру, характерными для линейки. Спереди седан получил покрупневшие воздухозаборники, а сзади - диффузор и небольшое черное антикрыло на крышке багажника. В салоне на N-версию указывают руль с дополнительными элементами управления, накладки на педали, особый рычаг селектора передач, а также иные сиденья, которые можно заменить на кресла-ковши N.
Продажи Hyundai Elantra N в Южной Корее уже начались: седан, известный на родине под именем Avante N, в спортверсии продают по цене от 28 400 долларов. На другие рынки новинка должна выйти до конца нынешнего года.
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