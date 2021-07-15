Финансовые новости
- |
- 15.07.21
- |
- 17:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Компания Automobili Pininfarina представила проект Teorema
13:54 15.07.2021 |
Компания Automobili Pininfarina представила проект Teorema - концепт-кар, воплощающий в себе представления итальянцев о «мобильности будущего» и созданный с использованием VR-технологий. Пока создатели показали только рендеры, на которых можно рассмотреть гладкий аэродинамический кузов и необычный салон без единого органа управления - ни руль, ни педали электромобилю не нужны, так как он задуман полностью автономным.
Особый упор Pininfarina сделала на аэродинамику модели, формы которой в процессе разработки подвергали тестам в аэродинамической трубе и корректировали. В результате Teorema получилась длинной, но приземистой: в длину электрокар достигает 5,4 метра, что сравнимо с Mercedes-Maybach S-Class, а в высоту - только 1,4 метра. В основу модели легла платформа, разработанная немецким производителем компонентов из стали Benteler специально для электрокаров.
Интерьер получился не менее оригинальным: в нем пять сидений, расположенных по формуле 1+2+2, которые можно перемещать по салону. Они созданы совместно с производителем мебели Poltrona Frau и умеют менять не только положение в пространстве, но и форму: в обычном режиме они развернуты к лобовому стеклу, а в режиме отдыха их можно превратить в скамейки либо в полноценные спальные места, каждое из которых складывается из двух кресел.
В серию футуристичный электрокар не пойдет, так как он представляет собой исключительно фантазию на тему транспорта будущего. Похожие наработки есть и у российских компаний: в мае «Сбер» показал прототип беспилотного городского такси под названием FLIP. Он приводится в движение электромотором и имеет наивысший, пятый уровень автономности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Без громоотвода. Почему отставка Авакова создаст проблемы Зеленскому
|КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
|Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС - источник
|НБУ начинает отменять ограничения на покупку валюты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Компания Automobili Pininfarina представила проект Teorema
|Netflix запустит облачный игровой сервис в следующем году
|Великобритания запретит продажу новых дизельных грузовиков с 2040 года
|Первый беспилотный: полёт Безоса будет уникален для истории космического туризма
|Alibaba и Tencent рассматривают возможность предоставления доступа к услугам друг друга
|«Крупнейшая подпольная криптоферма в Украине» прокачивала ботов для FIFA
Это интересно
|Microsoft представила облачный Windows, который можно запустить на Mac, iPad и многих других устройствах
|Бесплатные видеоконференции Google больше не безлимитные
|Kia Carnival получил две новые версии: роскошную и для выездов на природу
|Французский регулятор оштрафовал Google на €500 млн
|Администрация Байдена попросила суды отклонить иски по TikTok
|Lamborghini объявила о разработке нового атмосферного V12
|Картридж с игрой Super Mario 64 продали за рекордные $1,56 млн