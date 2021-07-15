Компания Automobili Pininfarina представила проект Teorema - концепт-кар, воплощающий в себе представления итальянцев о «мобильности будущего» и созданный с использованием VR-технологий. Пока создатели показали только рендеры, на которых можно рассмотреть гладкий аэродинамический кузов и необычный салон без единого органа управления - ни руль, ни педали электромобилю не нужны, так как он задуман полностью автономным.

Особый упор Pininfarina сделала на аэродинамику модели, формы которой в процессе разработки подвергали тестам в аэродинамической трубе и корректировали. В результате Teorema получилась длинной, но приземистой: в длину электрокар достигает 5,4 метра, что сравнимо с Mercedes-Maybach S-Class, а в высоту - только 1,4 метра. В основу модели легла платформа, разработанная немецким производителем компонентов из стали Benteler специально для электрокаров.

Интерьер получился не менее оригинальным: в нем пять сидений, расположенных по формуле 1+2+2, которые можно перемещать по салону. Они созданы совместно с производителем мебели Poltrona Frau и умеют менять не только положение в пространстве, но и форму: в обычном режиме они развернуты к лобовому стеклу, а в режиме отдыха их можно превратить в скамейки либо в полноценные спальные места, каждое из которых складывается из двух кресел.

В серию футуристичный электрокар не пойдет, так как он представляет собой исключительно фантазию на тему транспорта будущего. Похожие наработки есть и у российских компаний: в мае «Сбер» показал прототип беспилотного городского такси под названием FLIP. Он приводится в движение электромотором и имеет наивысший, пятый уровень автономности.







