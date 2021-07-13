Kia Carnival получил две новые версии: роскошную и для выездов на природу

Компания Kia расширила список исполнений минивэна Carnival в Южной Корее новой роскошной VIP-версией, а также модификацией для любителей отдыха на свежем воздухе. Первая не уступает по части комфорта лимузину и богато оснащена - имеется даже встроенный массажер для ног - а вторая предлагается со встроенным в багажник тентом-палаткой. Вместе с этим Kia «освежила» список оснащения стандартного Carnival, добавив несколько новых функций.

Роскошная модификация построена на базе Carnival HiLimousine с увеличенным за счет пластиковой надстройки на крыше пространством для головы. От «обычного» HiLimousine новое исполнение отличает более богатый салон с двумя раздельными креслами Premium Relaxation Seat на заднем ряду вместо дивана и покрытием-ламинатом на полу.

Кресла, обитые кожей Nappa, оснащены функцией электрорегулировки, вентиляцией, подогревом и подставками для ног. Кроме этого, для пассажиров второго ряда доступны массажеры для ступней, которые спрятаны в отсеки перед ними.

Сиденья разделены подлокотником, в который вмонтирован семидюймовый тачскрин для управления различными функциями автомобиля. Также имеются отсек для беспроводной зарядки, мини-холодильник, подстаканники с подогревом и охлаждением, раскладные столики и 21,5-дюймовый экран под потолком. В багажнике имеются вешалки для транспортировки одежды и отсеки для обуви.

Такой Kia Carnival HiLimousine оснащается только 294-сильным V6 объемом 3,5 литра, работающим в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Для более мягкого хода минивэну доработали подвеску, установив иные амортизаторы. Стоимость стартует с 76 тысяч долларов - это более чем в два раза больше, чем просят за «обычный» минивэн.

Вместе с роскошным исполнением HiLimousine Kia представила модификацию под названием Noblesse Outdoor, предназначенную для отдыха на свежем воздухе. В числе ее особенностей - встроенная палатка, а также возможность придвинуть кресла второго ряда к передним, чтобы освободить место для спального места для двоих. Цена такого Carnival стартует с 33 тысяч долларов.



